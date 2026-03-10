Власти Ирана призвали футболисток, сбежавших на Кубке Азии, вернуться на родину

10 марта 2026, 13:49

Фото: iStock/Rainer Puster

Власти Ирана призвали игроков женской национальной сборной по футболу вернуться в страну после их побега во время Кубка Азии по футболу среди женщин в Австралии. Об этом заявили в Генеральной прокуратуре Ирана.