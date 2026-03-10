Власти Ирана призвали футболисток, сбежавших на Кубке Азии, вернуться на родину
Власти Ирана призвали игроков женской национальной сборной по футболу вернуться в страну после их побега во время Кубка Азии по футболу среди женщин в Австралии. Об этом заявили в Генеральной прокуратуре Ирана.
В ведомстве отметили, что некоторые спортсменки «эмоционально поддались заговору и коварству врага», что привело к их решению не возвращаться на родину. В прокуратуре призвали футболисток вернуться в Иран, чтобы «развеять опасения их семей» и поддержать страну.
Государственное агентство Fars сообщило, что команда покинула город, где проходили матчи турнира, и прибыла в Сидней. По данным агентства, игроки пропустили международный рейс обратно в Иран и пока остаются в стране.
По информации СМИ, как минимум пять футболисток подали заявления на получение убежища в Австралии. Также сообщается, что ещё один или два члена команды могли покинуть отель. Ранее австралийские власти заявили, что спортсменки смогут получить гуманитарные визы.
