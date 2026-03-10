МИД Ирана: при новом лидере переговоры с США маловероятны

10 марта 2026, 11:45

Фото: iStock/Ruma Aktar

Вопрос переговоров между Ираном и США в ближайшее время вряд ли будет рассматриваться. Об этом заявил глава МИД страны Аббас Аракчи.





По его словам, предпосылок для диалога с Вашингтоном при новом верховном лидере Моджтабе Хаменеи сейчас нет. Министр отметил, что после назначения лидера прошло слишком мало времени, поэтому пока рано ожидать его официальных заявлений по ключевым вопросам.





«Мы все ждëм его заявлений и комментариев, которые последуют позже. Но я не думаю, что вопрос очередных контактов или переговоров с американцами будет находиться на рассмотрении, потому что у нас очень горький опыт общения с американцами», — сказал дипломат в беседе с телеканалом PBS.