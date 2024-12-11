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Эксперт Шрайвер: США потерпят поражение в войне с Китаем

Фото: iStock/WD Stuart

Фото: iStock/WD Stuart

Военный эксперт Уилл Шрайвер заявил, что в случае войны с Китаем США потерпят поражение. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.


«Соединенные Штаты уже почти три четверти века не вели войны высокой интенсивности против равного противника. С 1945 года они ни разу не добивались стратегической победы в войне. Если США попытаются начать войну против Китая, они потерпят поражение», — говорится в сообщении.

Такое мнение Шрайвер высказал в ответ на слова американского генерала Эрика Смита, который заявил о превосходстве вооруженных сил США над армией Китая. В виде аргумента военный привел тот факт, что последний бой американских солдат снят на iPhone 14, когда как китайских запечатлен на холсте и масле.

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Bloomberg: команда Байдена готовит новый пакет санкций против России
11 декабря 2024, 04:58

Фото: iStock/donfiore

Администрация действующего президента США Джо Байдена может объявить об ужесточении санкций против России. Об этом написали в Bloomberg.
«Администрация Байдена рассматривает введение новых, более жестких санкций, против прибыльной торговли нефтью в России, стремясь ужесточить давление незадолго до возвращения Дональда Трампа в Белый дом», — сообщили источники издания.

Детали новых мер находятся на стадии разработки. По словам источников, команда Байдена хочет направить очередной пакет санкций на танкерный флот, который Россия использует для транспортировки нефти.

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Словакия высоко оценила план по мирному урегулированию конфликта на Украине
11 декабря 2024, 04:44

Роберт Фицо (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)

Премьер Словакии Роберт Фицо рассказал, что его страна высоко оценивает мирный план по урегулированию украинского конфликта, подготовленный Бразилией и Китаем. Об этом пишет ТASR.
«Мы предлагаем все те скромные возможности, которые существуют у Словакии, для поддержки этого (бразильско-китайского) плана (по урегулированию конфликта на Украине) в различных формах», — говорится в сообщении.

Также Фицо выразил уверенность в том, что Бразилия и Китай сыграют важную роль для урегулирования конфликта на Украине. План Китая и Бразилии был подготовлен в мае этого года. Он состоит из шести пунктов и получил одобрение от более чем 100 государств.

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#бразилия
#словакия
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Премьер Венгрии Орбан: либеральный мировой порядок закончился
11 декабря 2024, 03:45

Виктор Орбан (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил об окончании либерального мирового порядка. Его слова приводят РИА Новости.
«Либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности», — говорится в сообщении издания.

По словам Орбана, теперь мир ждут радикальные перемены. В ходе них останутся на плаву только те страны, которые способны максимально использовать собственные силы. При этом значимость потеряют государства, которые «подчиняются, становятся в ряд, не способны обнаружить силу».

Также Орбан отметил, что Венгрия является страной, желающей иметь экономические связи со всеми «центрами силы». Его государство будет пользоваться преимуществами своей истории, экономической структуры и культуры.

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#страны
#мир
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В российской армии введут новые должности на фоне отставок генералов
«Известия»: в Армии РФ введут новые должности на фоне отставок генералов
11 декабря 2024, 03:24

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Армии РФ появятся новые должности из-за отставок и заведения уголовных дел на высокопоставленных генералов. Об этом пишут «Известия».
Как отмечают источники издания, в батальонах воздушно-десантных войск планируется введение должности командира по тылу. Ее упразднили во время правления Министерством обороны РФ Анатолия Сердюкова.

Как рассказал военный эксперт Виктор Литовкин, на должности замкомандира батальона по тылу предстоит руководство подчиненными, которые помогут организовать вопросы снабжения. Главной задачей станет обеспечение военных всем необходимым.

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#рф
#армия
#вдв
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В президентском дворце Асада нашли верблюда с изумрудами и золотой замок
NYT: в президентском дворце Асада нашли верблюда с изумрудами и золотой замок
11 декабря 2024, 02:42

Фото: iStock/mrjo2405

В президентском дворце экс-президента Сирии Башара Асада были найдены золотой замок и статуя верблюда, украшенная драгоценными камнями. Об этом пишет The New York Times.
«Там был верблюд ростом в два фута с седлом, украшенным драгоценными камнями и золотой замок из Саудовской Аравии в большом зеленом футляре», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в бывших владениях Асада обнаружили фотографию королевы Великобритании Елизаветы II и ее мужа принца Филиппа. Помимо этого журналисты увидели тарелки от Chateau от Villeroy & Boch и чайник той же коллекции с украшением флага Сирии.

Многое, что находилось в президентском дворце, уже разграблено. В офисах отсутствовали телевизоры, а в конференц-зале нашли пустые коробки из под драгоценностей.

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#сирия
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Глава минфина США Йеллен: Штаты продолжат ужесточать санкции против России
10 декабря 2024, 23:56

Джанет Йеллен (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

США будут продолжать вести политику по ужесточению санкций в отношении России. Об этом заявила глава американского минфина Джанет Йеллен.
«Мы продолжим предпринимать решительные шаги, ужесточая санкции против России», — говорится в официальном сообщении политика.

Как отметила Йеллен, такими действиями Штаты пытаются ограничить экономическую активность РФ. Данная стратегия является ключевой в рамках широкой поддержки Украины.

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#сша
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В офисе Нетаньяху заявили о невмешательстве Израиля в дела Сирии
10 декабря 2024, 20:12

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Израильская сторона не будет вмешиваться во внутренние дела Сирии, заявил в социальных сетях советник офиса премьера Израиля Дмитрий Гендельман.
«Израиль не намерен вмешиваться во внутренние дела прошлого, но будет резко продвигать интересы своей безопасности», — гласит его публикация.
Советник подчеркнул, Израиль выражает надежду, что новое руководство Сирии сосредоточится на развитии своих граждан, и у них получится восстановить и наладить связи с арабским миром.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года.

Перед этим аналитик Малек Дудаков рассказывал, снимет ли Вашингтон санкции с Сирии.

Также известно, какой приказ отдало своим боевикам новое сирийское руководство.

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#мир
#израиль
#сирия
#война
#конфликт
#биньямин нетаньяху
#новости
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Экс-президент Молдавии Додон призвал Санду полететь в Москву
Додон: Санду вместо Брюсселя нужно было лететь на переговоры по газу в Москву
10 декабря 2024, 19:46

Майя Санду (Фото: РИА Новости/Родион Прока)

Бывший президент Молдавии Игорь Додон написал в своем Telegram-канале, что действующему главе государства Майе Санду в условиях энергетического кризиса нужно было лететь на переговоры в Москву.
По словам Додона, Санду не нужно было отправляться в Брюссель для встречи с чиновниками Еврокомиссии и Североатлантического альянса (НАТО) во время энергетического кризиса в стране. Он отметил, что президенту Молдавии надо как можно скорее отправляться в Москву и договариваться о транзите газа через Киев.

Додон также указал на необходимость формирования объединенного кризисного центра с участием представителей Молдавии и Приднестровья для решения общих вопросов.

Напомним, на сегодняшний день Майя Санду находится с визитом в Брюсселе, где у нее запланирована встреча с генсеком НАТО Марком Рютте и выступление перед советом блока.

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#молдавия
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Путин заявил о совершенствовании ядерной доктрины России
Путин: Россия не ужесточает, а совершенствует ядерную доктрину
10 декабря 2024, 19:13

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия не ужесточает ядерную доктрину, а совершенствует ее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
По словам Путина, России на сегодняшний день необходимо совершенствовать не ядерную доктрину, а ракетный комплекс «Орешник». Глава РФ отметил, что достаточное число современных систем вооружения практически заменяют применение ядерного оружия.

Путин заключил, что Москва ведет себя «достаточно аккуратно по всем направлениям».

Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

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