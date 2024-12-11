Эксперт Шрайвер: США потерпят поражение в войне с Китаем

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Военный эксперт Уилл Шрайвер заявил, что в случае войны с Китаем США потерпят поражение. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
«Соединенные Штаты уже почти три четверти века не вели войны высокой интенсивности против равного противника. С 1945 года они ни разу не добивались стратегической победы в войне. Если США попытаются начать войну против Китая, они потерпят поражение», — говорится в сообщении.
Такое мнение Шрайвер высказал в ответ на слова американского генерала Эрика Смита, который заявил о превосходстве вооруженных сил США над армией Китая. В виде аргумента военный привел тот факт, что последний бой американских солдат снят на iPhone 14, когда как китайских запечатлен на холсте и масле.
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