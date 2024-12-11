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В российской армии введут новые должности на фоне отставок генералов

«Известия»: в Армии РФ введут новые должности на фоне отставок генералов
Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Армии РФ появятся новые должности из-за отставок и заведения уголовных дел на высокопоставленных генералов. Об этом пишут «Известия».


Как отмечают источники издания, в батальонах воздушно-десантных войск планируется введение должности командира по тылу. Ее упразднили во время правления Министерством обороны РФ Анатолия Сердюкова.

Как рассказал военный эксперт Виктор Литовкин, на должности замкомандира батальона по тылу предстоит руководство подчиненными, которые помогут организовать вопросы снабжения. Главной задачей станет обеспечение военных всем необходимым.

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#рф
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#вдв
Премьер Венгрии Орбан: либеральный мировой порядок закончился
11 декабря 2024, 03:45

Виктор Орбан (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил об окончании либерального мирового порядка. Его слова приводят РИА Новости.
«Либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности», — говорится в сообщении издания.

По словам Орбана, теперь мир ждут радикальные перемены. В ходе них останутся на плаву только те страны, которые способны максимально использовать собственные силы. При этом значимость потеряют государства, которые «подчиняются, становятся в ряд, не способны обнаружить силу».

Также Орбан отметил, что Венгрия является страной, желающей иметь экономические связи со всеми «центрами силы». Его государство будет пользоваться преимуществами своей истории, экономической структуры и культуры.

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#страны
#мир
#венгрия
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В президентском дворце Асада нашли верблюда с изумрудами и золотой замок
NYT: в президентском дворце Асада нашли верблюда с изумрудами и золотой замок
11 декабря 2024, 02:42

Фото: iStock/mrjo2405

В президентском дворце экс-президента Сирии Башара Асада были найдены золотой замок и статуя верблюда, украшенная драгоценными камнями. Об этом пишет The New York Times.
«Там был верблюд ростом в два фута с седлом, украшенным драгоценными камнями и золотой замок из Саудовской Аравии в большом зеленом футляре», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в бывших владениях Асада обнаружили фотографию королевы Великобритании Елизаветы II и ее мужа принца Филиппа. Помимо этого журналисты увидели тарелки от Chateau от Villeroy & Boch и чайник той же коллекции с украшением флага Сирии.

Многое, что находилось в президентском дворце, уже разграблено. В офисах отсутствовали телевизоры, а в конференц-зале нашли пустые коробки из под драгоценностей.

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#сирия
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Глава минфина США Йеллен: Штаты продолжат ужесточать санкции против России
10 декабря 2024, 23:56

Джанет Йеллен (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

США будут продолжать вести политику по ужесточению санкций в отношении России. Об этом заявила глава американского минфина Джанет Йеллен.
«Мы продолжим предпринимать решительные шаги, ужесточая санкции против России», — говорится в официальном сообщении политика.

Как отметила Йеллен, такими действиями Штаты пытаются ограничить экономическую активность РФ. Данная стратегия является ключевой в рамках широкой поддержки Украины.

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#санкции
#сша
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В офисе Нетаньяху заявили о невмешательстве Израиля в дела Сирии
10 декабря 2024, 20:12

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Израильская сторона не будет вмешиваться во внутренние дела Сирии, заявил в социальных сетях советник офиса премьера Израиля Дмитрий Гендельман.
«Израиль не намерен вмешиваться во внутренние дела прошлого, но будет резко продвигать интересы своей безопасности», — гласит его публикация.
Советник подчеркнул, Израиль выражает надежду, что новое руководство Сирии сосредоточится на развитии своих граждан, и у них получится восстановить и наладить связи с арабским миром.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года.

Перед этим аналитик Малек Дудаков рассказывал, снимет ли Вашингтон санкции с Сирии.

Также известно, какой приказ отдало своим боевикам новое сирийское руководство.

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#мир
#израиль
#сирия
#война
#конфликт
#биньямин нетаньяху
#новости
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Экс-президент Молдавии Додон призвал Санду полететь в Москву
Додон: Санду вместо Брюсселя нужно было лететь на переговоры по газу в Москву
10 декабря 2024, 19:46

Майя Санду (Фото: РИА Новости/Родион Прока)

Бывший президент Молдавии Игорь Додон написал в своем Telegram-канале, что действующему главе государства Майе Санду в условиях энергетического кризиса нужно было лететь на переговоры в Москву.
По словам Додона, Санду не нужно было отправляться в Брюссель для встречи с чиновниками Еврокомиссии и Североатлантического альянса (НАТО) во время энергетического кризиса в стране. Он отметил, что президенту Молдавии надо как можно скорее отправляться в Москву и договариваться о транзите газа через Киев.

Додон также указал на необходимость формирования объединенного кризисного центра с участием представителей Молдавии и Приднестровья для решения общих вопросов.

Напомним, на сегодняшний день Майя Санду находится с визитом в Брюсселе, где у нее запланирована встреча с генсеком НАТО Марком Рютте и выступление перед советом блока.

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#политика
#президент
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#рф
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Путин заявил о совершенствовании ядерной доктрины России
Путин: Россия не ужесточает, а совершенствует ядерную доктрину
10 декабря 2024, 19:13

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия не ужесточает ядерную доктрину, а совершенствует ее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
По словам Путина, России на сегодняшний день необходимо совершенствовать не ядерную доктрину, а ракетный комплекс «Орешник». Глава РФ отметил, что достаточное число современных систем вооружения практически заменяют применение ядерного оружия.

Путин заключил, что Москва ведет себя «достаточно аккуратно по всем направлениям».

Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

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Американист раскрыл, будут ли США снимать санкции с Сирии
Американист Дудаков: США не снимут санкции с Сирии до инаугурации Трампа
10 декабря 2024, 18:38

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США не станут снимать санкции с Сирии минимум до инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, даже после прихода к власти республиканца существует много различных условий для снятий ограничений.
«То есть, если они согласятся на кооперацию с США, если они примут условия американцев, и, в частности, откажутся от любой конфронтации с Израилем и так далее, и при этом присоединятся к антииранской коалиции. Если этого не получится, я думаю, что американцы будут разыгрывать карту сепаратизма, а именно снятия санкций не будет, а продолжат и будут довольно активно поддерживать курдов в деле построения свободного Курдистана», — пояснил эксперт в беседе с RT.
В то же время словно в ожидании инаугурации Трампа находится и действующий президент США Джо Байден. Газета Politico пишет, что глава государства практически полностью пропал с радаров после поражения демократов на президентских выборах, сообщают argumenti.ru. Издание отмечает, что некоторые сотрудники Белого дома не видели американского лидера уже несколько недель.

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#соглашения
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#джо байден
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«Взяв город, дали свет»: очевидцы рассказали о происходящем в Сирии
10 декабря 2024, 18:10

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

В Сирии после взятия вооруженной оппозицией Алеппо в городе дали свет, начали раздавать хлеб и воду, привезли фильтры для очищения местной реки. Об этом рассказала Ирина Баракат, ссылаясь на слова друзей и родственников, которые остались в Сирии. По ее словам, по сравнению с событиями 2012-2014 годов «все не так страшно».
«Помню 2012-2014 годы, когда в стране были не просто подразделения свободной сирийской армии, а ИГИЛ (организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории России. — прим. ред.). Они кричали, что убьют всех русских. Сейчас все не так страшно, говорят наши, оставшиеся там. Взяв город, дали свет и воду. В Алеппо были сильные перестрелки, авиаудары. Потом они зашли, но все мирно. Начали хлеб, воду раздавать. Река была в ужасном состоянии, они завезли фильтры», — поделилась она в беседе с «Петербургским дневником».
Напомним, Ирина Баракат родом из Одессы. Она вышла замуж за сирийца и вместе с ним уехала в Сирию. В 2016 году в ее дом влетел газовый баллон с селитрой. Женщина закрыла собой своих детей и сильно пострадала, потеряв часть руки и ногу. Лечение Ирина проходила в Санкт-Петербурге, а в 2018 году попросила у президента России Владимира Путина российское гражданство, который согласился ей в этом помочь.

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#гражданство
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#хлеб
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Al Hadath: новая власть Сирии приказала своим боевикам уйти из городов
10 декабря 2024, 17:31

Фото: istockphoto/TexBr

Новые сирийские власти приказали своим боевикам уйти из городов, передает Al Hadath, ссылаясь на источник в Департаменте военных операций, который сформировала бывшая оппозиция.
По информации департамента, скоро в гражданских районах развернутся новые подразделения, которые связаны с запрещенной в России террористической группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам»*, включая полицейских и силы внутренней безопасности.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Бывший президент республики Башар Асад сложил полномочия и перебрался с семьей в Россию. С критикой его действий уже выступил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Кроме того, Асада сравнили с бежавшим в свое время с Украины Виктором Януковичем.

Перед этим сообщалось, чем в Сирии занимаются США.

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*Запрещенная в России террористическая организация
#мир
#сирия
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