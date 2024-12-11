В российской армии введут новые должности на фоне отставок генералов

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В Армии РФ появятся новые должности из-за отставок и заведения уголовных дел на высокопоставленных генералов. Об этом пишут «Известия».
Как отмечают источники издания, в батальонах воздушно-десантных войск планируется введение должности командира по тылу. Ее упразднили во время правления Министерством обороны РФ Анатолия Сердюкова.
Как рассказал военный эксперт Виктор Литовкин, на должности замкомандира батальона по тылу предстоит руководство подчиненными, которые помогут организовать вопросы снабжения. Главной задачей станет обеспечение военных всем необходимым.
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