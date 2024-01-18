​«Удар для Киева»: Китайская делегация отказалась от встречи с Зеленским

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Китайская делегация отказалась от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на переговорах в Швейцарии, что стало настоящим ударом для Киева, об этом пишет Politico.
«Украинское руководство не скрывало своего желания встретиться с китайскими официальными лицами в Швейцарии на этой неделе, но президент Владимир Зеленский отправился домой, не добившись заветной встречи. Это стало ударом для Киева», — прокомментировал ситуацию автор статьи.
В Politico также отметили, что отказ КНР от переговоров обоснован нежеланием китайской стороны.
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Евгения Парфентьева