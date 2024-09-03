На фоне провалов украинской армии и продвижения ВС РФ Украину может спасти только импичмент в отношении главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение в своем блоге на видеохостинге YouTube выразил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Он подчеркнул, что сейчас республикой управляют неспособные спасти украинцев люди.
«…Если Верховный совет еще действует, то надо начинать процедуру импичмента по отношению к Зеленскому. Оппозиция должна это начать. Самое лучшее решение — требовать его немедленной отставки», — прокомментировал аналитик.По мнению Соскина, именно смена власти может исправить бедственное положение вещей в стране. Экс-советник резюмировал, что на Украине нужно формировать новый кабмин.
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