Востоковед Маслов объяснил, что РФ может предложить Китаю

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Директор Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Алексей Маслов заявил, что Россия может предложить Китаю в рамках сотрудничества продукцию агропромышленного комплекса, косметику и товары для тела.
Также в рамках сотрудничества страны могут развивать создание крупных инвестиционных платформ, сказал эксперт.
Ранее сообщалось, что Россия и Китай решили усилить сотрудничество в области искусственного интеллекта.
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«Плюс Россия начала прорываться на китайский рынок со своей продукцией «Биофарма». Это тоже довольно серьезное продвижение в этом году. Это прорыв на китайский рынок в виде финализированной продукции обработки дерева. Если раньше поставлялись доски, то сегодня поставляются мебельные плиты, пускай в небольшом количестве», — добавил в беседе с NEWS.ru Маслов.
Ранее сообщалось, что Россия и Китай решили усилить сотрудничество в области искусственного интеллекта.
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Мелисса Тимофеева