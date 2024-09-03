Путин внёс в парламент Кабардино-Балкарии три кандидатуры на должность главы региона

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Президент РФ Владимир Путин внёс на рассмотрение в парламент Кабардино-Балкарской Республики кандидатуры трёх человек на должность главы региона. Среди них действующий глава КБР Казбек Коков.
Об этом сообщили в пресс-службе республиканского парламента. Кроме действующего руководителя республики глава государства предложил депутатам рассмотреть кандидатуру их коллеги, депутата парламента КБР, генерального директора общества с ограниченной ответственностью «ИЛЛАР» Алексея Войтова.
Кроме того, среди кандидатур, предложенных президентом, министр природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики Ильяс Шаваев.
Согласно действующему законодательству, глава КБР будет избран на заседании депутатами республиканского парламента.
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Кроме того, среди кандидатур, предложенных президентом, министр природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики Ильяс Шаваев.
Согласно действующему законодательству, глава КБР будет избран на заседании депутатами республиканского парламента.
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Александр Бойцов