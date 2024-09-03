На Украине сразу три министра подали в отставку

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В украинском правительстве грядут серьёзные перемены. В отставку подали глава министерства юстиции Денис Малюська, руководитель министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, а также министр охраны окружающей среды Руслан Стрелец.
О том, что парламент получил их заявления об отставке, сообщил в своей социальной сети спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук. Кроме того, по его словам, заявление об увольнении поступило от руководителя Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля. Спикер сообщил, что все заявления будут рассмотрены на одном из ближайших пленарных заседаний Рады.
Как сообщал в своём телеграм-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк, своих постов также могут лишиться глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.
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