Эксперт заявил, что Запад пытается дестабилизировать Россию через мигрантов

Политолог Аватков: Запад пытается влиять на Россию через мигрантов

Заведующий отделом Ближнего и Постсоветского Востока Института научной информации по общественным наукам РАН Владимир Аватков заявил в интервью РЕН ТВ, что западные структуры теперь используют мигрантов для влияния на Россию.





По словам Аваткова, эти организации потеряли возможность действовать напрямую.

«Они пытаются влиять опосредованно, через различные этнические и религиозные группы. В первую очередь, прибывающих из вне, то есть, через мигрантов», — заявил эксперт.