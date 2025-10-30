Эксперт заявил, что Запад пытается дестабилизировать Россию через мигрантов
Политолог Аватков: Запад пытается влиять на Россию через мигрантов
Заведующий отделом Ближнего и Постсоветского Востока Института научной информации по общественным наукам РАН Владимир Аватков заявил в интервью РЕН ТВ, что западные структуры теперь используют мигрантов для влияния на Россию.
По словам Аваткова, эти организации потеряли возможность действовать напрямую.
«Они пытаются влиять опосредованно, через различные этнические и религиозные группы. В первую очередь, прибывающих из вне, то есть, через мигрантов», — заявил эксперт.При этом политолог утверждает, что Запад через них распространяет идеи русофобии и антироссийскую пропаганду. Он отметил, что на постсоветском пространстве граждане среднеазиатских республик всё чаще становятся мишенью для террористических и экстремистских групп, которые вовлекают их в незаконную деятельность.
Аватков связал эту ситуацию с тем, что многие иностранные граждане учились по учебникам западных некоммерческих организаций и не всегда готовы соблюдать российские законы.