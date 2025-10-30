Во Франции секс без явного согласия станет изнасилованием
Парламент Франции утвердил закон, согласно которому любой сексуальный акт без явного согласия будет приравниваться к изнасилованию. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).
Согласно новому документу, понятие «согласие» впервые включено в уголовное определение изнасилования. В тексте закона подчеркивается, что сексуальным насилием считается любой акт без свободного и осознанного согласия участника.
Принятие инициативы делает Францию частью группы европейских стран, уже закрепивших подобные нормы в законодательстве. Ранее аналогичные изменения внесли Канада, Швеция, Испания и Норвегия.
Читайте также: