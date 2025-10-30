В России не исключили риски полномасштабной гонки вооружений

30 октября 2025, 18:01

Военэксперт Матвийчук: Может начаться гонка вооружений между крупными странами

Фото: iStock/Gerasimov174

США уступают в гонке современных вооружений не только России, но и КНДР, и Китаю. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.





Он пояснил, что испытывают ядерные боеприпасы только страны, которые скрытно разрабатывают ядерное оружие. А Китай, Россия, Индия и Пакистан этим не занимаются.





«Я полагаю, что это нервная реакция (президента США Дональда — ред.) Трампа на наши заявления по поводу "Буревестника" и по поводу "Посейдона". Дело в том, что испытание ядерных зарядов запрещено договорами между СССР и США, ну и между РФ, получается, и США. Если они только эту черту переступят, мы тоже приступим к испытанию», — заявил Матвийчук в беседе с «Известиями».

«Очевидно, что ядерные испытания — это повод показать, что эпоха гегемонии США закончилась и началась эпоха конкуренции. Мы недавно испытали "Буревестник". И они показывают, что будут готовы с нами конкурировать», — считает Блохин.