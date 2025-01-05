Сенатор Маккол: из-за потери Украины США будет в проигрышной позиции перед РФ

Фото: iStock/ sb2010
Председатель комитета по международным делам палаты представителей Майкл Маккол заявил, что США не могут позволить себе потерять Украину, поскольку это поставит Вашингтон в проигрышную позицию перед РФ, сообщил телеканал ABC News.
«Это будет ужасным политическим решением, которое поставит нас в проигрышную позицию по отношению к России. <...> Президент [США Дональд] Трамп хочет положить конец войне, провести мирные переговоры», — обратил внимание председатель комитета по международным делам палаты представителей.
Майкл Маккол уточнил, что перед избранным президентом США Дональдом Трампом стоит задача по предоставлению Украине рычагов в переговорах с Россией. Сенатор отметил, что конфликт должен закончится на условиях, которые «не бросят Украину под автобус».
Ранее сообщалось, что команда главы киевского режима Владимира Зеленского пытается задобрить избранного президента США Дональда Трампа.
Читайте также:
В России спрогнозировали скорое завершение конфликта на Украине
Блинкен усомнился в возможности Украины вернуть уже вошедшие в состав РФ территории
Блинкен признал, что США начали вооружать Украину задолго до начала СВО
Ольга Енгалычева