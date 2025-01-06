В Германии поставили условие новым властям Сирии

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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала соблюдение прав женщин условием предоставления финансовой помощи новым властям Сирии. Об этом информирует Tagesthemen.
По словам Бербок, Германия не будет финансировать «исламистские структуры». Глава МИД ФРГ отметила, что миллионы образованных граждан, которые покинули Сирию, никогда не вернутся на родину, если женщины не будут в безопасности.
Напомним, 3 января Анналена Бербок посетила Сирию с необъявленным визитом. В процессе встречи министр попросила убрать военные базы РФ из сирийской провинции Латакия.
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«Требовать соблюдения прав женщин сегодня — это жесткая реальная политика», — заключила Бербок.
Напомним, 3 января Анналена Бербок посетила Сирию с необъявленным визитом. В процессе встречи министр попросила убрать военные базы РФ из сирийской провинции Латакия.
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Екатерина Коршунова