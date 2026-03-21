Эксперты раскрыли, как армия защитит арестованных за рубежом россиян

21 марта 2026, 14:30

Галин: защита арестованных за рубежом россиян ВС РФ усилит наши права в мире

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о праве привлекать вооруженные силы для защиты россиян, арестованных по решению иностранных судов. Об этом сообщает URA.RU.





Главный директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко пояснил, что документ даст юридические возможности использовать военную силу для защиты граждан от произвола иностранных властей при наличии оснований.



Военный юрист Олег Галин отметил, что речь идет об оперативной работе специальных сил, а не о вводе войск с целью военного конфликта. По его словам, принятие этого законопроекта повысит правовые позиции россиян за рубежом.



Сотрудник Военной коллегии адвокатов Павел Малютин, в свою очередь, предположил, что документ может легализовать использование ВС в качестве сопровождающих судов теневого флота.

«Ведь зачастую они находятся в иностранной юрисдикции, хотя членами экипажа в основном являются граждане России», — объяснил эксперт.