Стало известно о планах Трампа предложить Путину сотрудничество в добыче ресурсов
Telegraph: Трамп собирается предложить РФ добычу минералов на Аляске
США планируют предложить России совместную разработку редкоземельных металлов на Аляске. Президент США Дональд Трамп намерен обсудить этот вопрос с лидером РФ Владимиром Путиным в ходе предстоящего саммита на Аляске. Об этом сообщает британская газета Telegraph.
Согласно информации издания, Трамп прибудет на встречу с рядом конкретных инициатив.
«Президент США прибудет на долгожданную встречу со своим российским коллегой в пятницу, вооруженный рядом возможностей... Они будут включать в себя открытие природных ресурсов Аляски для Москвы», — говорится в материале.Также ожидается, что в еще одном предложении речь пойдет о частичной отмене американских санкций для РФ, а именно — о снятии ограничений на поставки запчастей и оборудования для обслуживания гражданских самолетов в России. Издание отмечает, что такая мера может принести значительную выгоду американской корпорации Boeing.
Напомним, что США до 20 августа отменили все введённые ранее антироссийские запреты на операции, необходимые для организации саммита на Аляске. Проведение операций будет разрешено до 00:01 по восточному времени (07:01 по московскому времени) 20 августа.