Стало известно о планах Трампа предложить Путину сотрудничество в добыче ресурсов

13 августа 2025, 23:06

Telegraph: Трамп собирается предложить РФ добычу минералов на Аляске

Фото: iStock/vchal

США планируют предложить России совместную разработку редкоземельных металлов на Аляске. Президент США Дональд Трамп намерен обсудить этот вопрос с лидером РФ Владимиром Путиным в ходе предстоящего саммита на Аляске. Об этом сообщает британская газета Telegraph.





Согласно информации издания, Трамп прибудет на встречу с рядом конкретных инициатив.





«Президент США прибудет на долгожданную встречу со своим российским коллегой в пятницу, вооруженный рядом возможностей... Они будут включать в себя открытие природных ресурсов Аляски для Москвы», — говорится в материале.