США отменили антироссийские санкции для подготовки саммита
США до 20 августа отменили все введённые ранее антироссийские запреты на операции, необходимые для организации саммита на Аляске. Об этом сообщила пресс-служба американского Минфина, передаёт РИА Новости.
Прежде всего мораторий затрагивает финансовые транзакции, на которые были наложены санкционные ограничения.
Проведение операций будет разрешено до 00:01 по восточному времени (07:01 по московскому времени) 20 августа.
Напомним, что встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа состоится уже в эту пятницу, 15 августа, на военной базе в штате Аляска. Главной темой беседы, как предполагается, станет урегулирование конфликта на Украине.
Читайте также: