США отменили антироссийские санкции для подготовки саммита

13 августа 2025, 21:38

США до 20 августа отменили антироссийские ограничения для организации саммита

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США до 20 августа отменили все введённые ранее антироссийские запреты на операции, необходимые для организации саммита на Аляске. Об этом сообщила пресс-служба американского Минфина, передаёт РИА Новости.