Названы предполагаемые места встречи Путина, Зеленского и Трампа

13 августа 2025, 21:49

Reuters: Путин, Зеленский и Трамп встретятся в Европе или на Ближнем Востоке

Фото: iStock/sb2010

Возможная трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского может пройти в одном из городов Европы или на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство Reuters.