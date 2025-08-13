Названы предполагаемые места встречи Путина, Зеленского и Трампа
Возможная трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, лидера США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского может пройти в одном из городов Европы или на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что конкретное место предполагаемой встречи пока не определено. Однако Трамп ранее заявил, что намерен организовать встречу Путина и Зеленского сразу же после проведения саммита на Аляске.
Ранее Кремль и Белый дом подтвердили, что двусторонняя встреча Путина и Трампа состоится 15 августа на военной базе в штате Аляска.
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что США обсуждали возможность проведения трехсторонних переговоров с участием Владимира Зеленского, однако официальных заявлений о точной дате и месте такой встречи пока не поступало.
