«Экстремистский»: Военэксперт Баранец раскрыл три тайные пункта плана Зеленского

Фото: сайт Кремля
16 октября президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной раде, представил свой «план победы». Официально в нем пять пунктов, однако существуют еще три, которые президент Украины не огласил.
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» заявил, что так называемый «план мира» Владимира Зеленского является планом войны против России, и об этом говорят не только всем известные пять пунктов плана, но и те три, про которые Зеленский говорить отказался.
По его мнению, план — на «воздушной подушке», потому что пожеланий в нем больше, чем может быть реализовано.
Ранее военный обозреватель прокомментировал все пункты плана Зеленского, сказав, что тот продает Украину как колонию Запада.
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«В тех загадочных трех пунктах, которые он отказался оглашать, которые закрыты в этом плане, тоже много есть. В них четко проговорено, каким должно быть оружие, чтобы разрушать логистику России далеко от линии фронта, уничтожать объекты накопления и производства, бить по объектам живой силы России», — объяснил Баранец.
По его мнению, план — на «воздушной подушке», потому что пожеланий в нем больше, чем может быть реализовано.
«План из ряда вон экстремистский, авантюрный. Посмотрите на Запад, он помалкивает, тем более что ему дали три месяца. Это вообще дипломатическое хамство и невежество Зеленского. У меня большие сомнения, что Запад на эти требования согласится», — сообщил Баранец.
Ранее военный обозреватель прокомментировал все пункты плана Зеленского, сказав, что тот продает Украину как колонию Запада.
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Анастасия Бондарева