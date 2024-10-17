Глава киевского режима Владимир Зеленский получил критику за свой «план победы» даже из Соединенных Штатов Америки. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Согласно источникам в Вашингтоне, Владимир Зеленский выдвинул ультиматум США и НАТО, дав Западу три месяца на рассмотрение своего плана.
Однако эта инициатива осталась без внимания со стороны Америки и других стран. Переговоры с украинским политиком не принесли ожидаемых результатов. Сообщается, что отказы поступили даже из Берлина.
Канцлер Германии Олаф Шольц не изменил свою позицию по поводу вступления Украины в альянс, а другие просьбы Владимира Зеленского, включая возможность атаковать территорию Российской Федерации, также были отклонены.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что решение разрешить Украине наносить удары по территории России с использованием дальнобойного оружия НАТО уже фактически принято. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Однако эта инициатива осталась без внимания со стороны Америки и других стран. Переговоры с украинским политиком не принесли ожидаемых результатов. Сообщается, что отказы поступили даже из Берлина.
Канцлер Германии Олаф Шольц не изменил свою позицию по поводу вступления Украины в альянс, а другие просьбы Владимира Зеленского, включая возможность атаковать территорию Российской Федерации, также были отклонены.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что решение разрешить Украине наносить удары по территории России с использованием дальнобойного оружия НАТО уже фактически принято. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова