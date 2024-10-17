Президент Украины Владимир Зеленский не просил дополнительного финансирования во время своей последней поездки в США в сентябре, сообщает Politico.
Вместо этого, украинский лидер обратился к американской администрации с просьбой ускорить поставки вооружения и разрешить удары по российским объектам вглубь территории России.
Однако просьба о расширении использования дальнобойного оружия пока остаётся без одобрения, так как США до сих пор не согласились на удары по России.
Politico также отмечает, что текущее финансирование Украины со стороны США заканчивается в начале 2025 года, и пока нет гарантий его продления, особенно в контексте грядущих выборов президента США.
До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале сыронизировала над «планом победы» президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что в слове «победа» есть две лишние буквы — «по».
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«Зеленский сказал, что у него есть всё необходимое», — заявил сенатор Крис Мерфи, который встречался с украинским президентом в ходе визита.
Однако просьба о расширении использования дальнобойного оружия пока остаётся без одобрения, так как США до сих пор не согласились на удары по России.
Politico также отмечает, что текущее финансирование Украины со стороны США заканчивается в начале 2025 года, и пока нет гарантий его продления, особенно в контексте грядущих выборов президента США.
До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале сыронизировала над «планом победы» президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что в слове «победа» есть две лишние буквы — «по».
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Елена Перлова