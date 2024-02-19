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Британский телеканал ITV покажет фильм о спецоперации, в котором будет отражена точка зрения российской стороны конфликта, об этом сообщает Daily Mail.
Документальный фильм Ukraine's War: The Other Side («Война на Украине: другая сторона») должен показать западному зрителю какие цели Россия на самом деле преследует на полях специальной военной операции.
Запретить к показе этот фильм пытался даже парламент Великобритании, однако, телеканал всё же принял решение допустить его к показу.
По его словам, документалка была снята без какого-либо политического воздействия и должна отразить происходящее настолько объективно, насколько это возможно.
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Запретить к показе этот фильм пытался даже парламент Великобритании, однако, телеканал всё же принял решение допустить его к показу.
«Этот фильм представляет собой уникальную возможность самим увидеть, что происходит на занятой Россией стороне передовой явно в более широком контексте того, что конфликт был вызван российским вторжением», — сообщил представитель телеканала.
По его словам, документалка была снята без какого-либо политического воздействия и должна отразить происходящее настолько объективно, насколько это возможно.
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Евгения Парфентьева