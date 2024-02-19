«Не осталось сил»: В США раскрыли, через сколько ВСУ начнут масштабное отступление

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Украинская армия не успевает восполнять потери из-за активных действий ВС РФ, об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью для YouTube-канала Dialogue works.
По его словам, сейчас у Вооружённых сил Украины совсем не осталось профессиональных, натренированных солдат, а процесс обучениях новых военных займёт по меньшей мере три месяца.
Он также отметил, что совсем скоро Украина будет вынуждена начать отступление на всех участках специальной военной операции.
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«У Украины нет времени, потому что сейчас обстоятельства не позволяют им получить какую-либо помощь от США. А в ближайшие две недели вы увидите, как русские добьются еще больших успехов на передовой», — прокомментировал ситуацию Джонсон.
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Евгения Парфентьева