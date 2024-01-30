Эквадор передаст старую российскую технику США

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Эквадор планирует передать Соединенным Штатам старую российскую технику, несмотря на возражения Москвы, заявил президент страны Даниэль Нобоа в интервью телеканалу Ecuavisa.
«Поставка будет осуществлена. Российская сторона ссылается на то, что это военная техника. Мы доказали, что это металлолом. В рамках международных соглашений нельзя передавать военную технику, но такой металлолом можно», — отметил он.Президент подчеркнул, что Эквадор не намерен разрывать отношения с Россией. В то же время он оценил позицию Москвы как «не совсем адекватную», особенно учитывая текущие масштабные беспорядки в Эквадоре. Нобоа выразил надежду на поддержку со стороны России в сложной для страны момент.
Москва предупредила Эквадор, что такой шаг будет рассматриваться как недружественный. Посол России в Кито Владимир Спринчан высказал мнение, что этот «металлолом» нужен не американцам, а «тем, кто умеет с ним обращаться», подразумевая Украину. Он добавил, что такой поступок Эквадора станет вкладом в конфликт на Украине «на одной стороне».
Год назад средства массовой информации сообщали о рассмотрении правительством экс-президента Гильермо Лассо вопроса о передаче российской техники Украине, однако конкретных действий не последовало. В 2023 году замминистра иностранных дел России Сергей Рябков выразил надежду, что Эквадор не поставит вооружение Киеву во время встречи с послом Эквадора в Москве Хуаном Фернандо Ольгином Флоресом.
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