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Генеральная прокуратура Эквадора проводит расследование по поводу убийства прокурора из Гуаякиля Сесара Суареса, который активно занимался делами по организованной преступности в провинции Гуаяс.
Эту информацию предоставила генпрокурор страны Диана Саласар в своем обращении, опубликованном в блоге эквадорской прокуратуры в социальной сети. Она подчеркнула, что следственные мероприятия уже начаты на месте происшествия с целью обеспечить наказание виновных в убийстве коллеги.
Согласно местным СМИ, Суарес был атакован наемниками, когда находился за рулем своего автомобиля, получив не менее девяти выстрелов в окно машины. Погибший прокурор расследовал дела о коррупции в полиции и медицинских учреждениях, а также вел расследование захвата телестудии TC Television.
Генпрокурор Саласар подчеркнула важность обеспечения безопасности сотрудников правоохранительных органов и призвала к проведению слушаний UNIDO в удаленном режиме.
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Согласно местным СМИ, Суарес был атакован наемниками, когда находился за рулем своего автомобиля, получив не менее девяти выстрелов в окно машины. Погибший прокурор расследовал дела о коррупции в полиции и медицинских учреждениях, а также вел расследование захвата телестудии TC Television.
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Артем Кузьмин