В Эквадоре убили прокурора, который вел дело о захвате телестудии

Мужчина, который изнасиловал парня своей дочери, пояснил, что у него давно не было близости из-за проблем с супругой, он также мог перепутать молодого человека с подружкой дочери. В злополучный вечер молодые люди отдыхали втроем. Об этом сообщает Baza.