Новый верховный лидер Ирана Хаменеи мог погибнуть вместе с отцом
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи остался жив во время ракетного удара 28 февраля, который унес жизнь его отца, занимавшего этот пост ранее. Информацию распространило британское издание Telegraph.
Согласно данным газеты, незадолго до удара Моджтаба Хаменеи вышел в сад. Как говорится в статье, он покинул помещение, чтобы «что‑то сделать» за несколько мгновений до того, как баллистические ракеты Израиля поразили резиденцию. Атака произошла в 09:32 по местному времени.
В материале подчеркивается, что нынешний верховный лидер в момент удара прогуливался рядом с домом. Именно по этой причине он смог пережить авиаудары США и Израиля.
Напомним, в ночь на 9 марта Совет экспертов Ирана официально подтвердил избрание Моджтабы Хаменеи новым верховным руководителем исламской республики.
