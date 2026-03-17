На Шри-Ланке ввели четырехдневную рабочую неделю из-за дефицита топлива
Власти Шри-Ланки перевели часть работников на четырёхдневную рабочую неделю из-за нехватки топлива. Ограничения также коснулись заправок, где теперь действует система по QR-кодам.
Как сообщает Lanka News Web, с 18 марта для сотрудников государственного сектора ввели дополнительный выходной — по средам. Мера направлена на снижение нагрузки на транспорт и экономию топлива. При этом нововведение не распространяется на врачей и другие жизненно важные службы.
Правительство призвало и частные компании пересмотреть графики работы сотрудников, чтобы сократить потребление ресурсов. Ограничения будут действовать до стабилизации ситуации.
По информации news.lk, с 15 марта на острове ввели новую систему распределения топлива. Заправка осуществляется по QR-коду с установленными лимитами: для легковых автомобилей — до 15 литров в неделю, для мотоциклов — до пяти литров.
Власти пояснили, что такие меры помогут контролировать запасы и снизить ажиотажный спрос. Ранее жители массово закупали топливо, что усиливало дефицит.
По словам местных жителей, после введения ограничений на заправках образуются очереди, а число работающих станций остаётся ограниченным. За соблюдением правил следят полиция и военные.
