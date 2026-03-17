В Британии могут ограничить продажу топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке
Власти Великобритании могут пойти на введение ограничений на продажу топлива, если конфликт на Ближнем Востоке затянется еще на две–три недели. Об этом сообщает The Times со ссылкой на экспертов в сфере энергетики.
По словам бывшего главы стратегического департамента BP Ника Батлера, в таком случае правительству придется обеспечить приоритетные поставки для больниц, общественного транспорта и системы снабжения продовольствием. Это фактически приведет к нормированному распределению топлива. Он подчеркнул, что власти уже сейчас должны готовить население к возможным мерам.
Эксперты отмечают, что, несмотря на поставки нефти из Норвегии и США, Великобритания остается уязвимой. Танкерные партии могут перенаправляться в страны, готовые платить больше на фоне роста мировых цен. Дополнительным фактором риска называют сокращение нефтеперерабатывающих мощностей — сегодня в стране работает всего четыре НПЗ против 17 в 1970-е годы.
Рост цен уже ощущают автомобилисты. По данным RAC, за последние две недели стоимость полной заправки выросла более чем на 10 фунтов. Средняя цена дизельного топлива впервые с ноября 2023 года превысила 1,61 фунтов за литр.
