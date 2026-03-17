Достижения.рф

В Британии могут ограничить продажу топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке

Фото: iStock/dusanpetkovic

Власти Великобритании могут пойти на введение ограничений на продажу топлива, если конфликт на Ближнем Востоке затянется еще на две–три недели. Об этом сообщает The Times со ссылкой на экспертов в сфере энергетики.



По словам бывшего главы стратегического департамента BP Ника Батлера, в таком случае правительству придется обеспечить приоритетные поставки для больниц, общественного транспорта и системы снабжения продовольствием. Это фактически приведет к нормированному распределению топлива. Он подчеркнул, что власти уже сейчас должны готовить население к возможным мерам.

Эксперты отмечают, что, несмотря на поставки нефти из Норвегии и США, Великобритания остается уязвимой. Танкерные партии могут перенаправляться в страны, готовые платить больше на фоне роста мировых цен. Дополнительным фактором риска называют сокращение нефтеперерабатывающих мощностей — сегодня в стране работает всего четыре НПЗ против 17 в 1970-е годы.

Рост цен уже ощущают автомобилисты. По данным RAC, за последние две недели стоимость полной заправки выросла более чем на 10 фунтов. Средняя цена дизельного топлива впервые с ноября 2023 года превысила 1,61 фунтов за литр.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0