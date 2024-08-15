Электромонтер за полмиллиона согласился поджечь машину Росгвардии по указке из Украины

Фото: Фотобанк Московской области
В Москве электромонтёр поджёг автомобиль Росгвардии. Совершить преступление мужчину вынудили кураторы из Украины. 33-летний Евгений Кублицкий совершил поджог 11 августа около восьми вечера, используя зажжённые салфетки и бензин.
Он положил горючие материалы на капот служебной «Лады-гранты», припаркованной у дома на Нагорной улице. Сотрудники Росгвардии быстро заметили происходящее, потушили огонь и задержали поджигателя на месте происшествия. В результате инцидента сгорел только капот патрульного автомобиля, салон остался невредимым.
Кублицкий признался, что действовал по указанию украинских кураторов, которые пообещали ему 500 тысяч рублей за поджог патрульной машины, сообщает SHOT. Правоохранительные органы начали расследование инцидента.
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Лия Мурадьян