ВС РФ изобрели новый способ борьбы с дронами ВСУ — видео

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Боец ВС РФ головой сбил беспилотник боевиков ВСУ. Уникальные кадры опубликовал в своем Telegram-канале военкор Александр Коц.
Он отметил, что российский солдат стоял словно на боксерском ринге.
Ранее пленный экс-боевик ВСУ Михаил Шкода рассказал Минобороны РФ, что командование Украины держало в секрете план нападения под Курском.
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«Взрыв. Дым рассеивается, и наш богатырь спокойно уходит в лес. Как тут не поверить, что Бог на нашей стороне! Не перевелись богатыри на Руси!» — изумляется Коц.
Ранее пленный экс-боевик ВСУ Михаил Шкода рассказал Минобороны РФ, что командование Украины держало в секрете план нападения под Курском.
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Никита Кротов