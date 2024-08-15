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Стали известны новые подробности плана атаки боевиков ВСУ на Курскую область

Пленный Шкода: командиры ВСУ держали план атаки на Курскую область в секрете
15 августа 2024, 10:48
Фото: istockphoto/YakubovAlim

Фото: istockphoto/YakubovAlim

План нападения боевиков ВСУ под Курском украинские командиры держали в секрете. Об этом рассказал пленный экс-боевик Михаил Шкода, данные предоставили в Минобороны РФ.
«Чтобы это было в секрете, сказали: "Мы сейчас вас готовим, вы поедете за границу, на какой-то рейд в Россию, не говорили еще куда», — сказал военнопленный.

По словам Шкоды, все поняли, что их пошлют под Курск, когда руководство начало готовить карты, а также определять, как поедут бронемашины.



«Там около 20 машин было. Наши были первые четыре машины: два «Страйкера» и два «Хаммера» … Четыре «коробочки» — это разведка, а задние — ударные силы», — резюмировал Шкода.

Нападение боевиков ВСУ на Курскую область произошло 6 августа.

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ВС РФ изобрели новый способ борьбы с дронами ВСУ — видео
Военкор Коц показал кадры, как солдат ВС РФ сбил головой дрон боевиков ВСУ
15 августа 2024, 10:51

Фото: istockphoto/vadimrysev

Боец ВС РФ головой сбил беспилотник боевиков ВСУ. Уникальные кадры опубликовал в своем Telegram-канале военкор Александр Коц.
Он отметил, что российский солдат стоял словно на боксерском ринге.

«Взрыв. Дым рассеивается, и наш богатырь спокойно уходит в лес. Как тут не поверить, что Бог на нашей стороне! Не перевелись богатыри на Руси!» — изумляется Коц.

Ранее пленный экс-боевик ВСУ Михаил Шкода рассказал Минобороны РФ, что командование Украины держало в секрете план нападения под Курском.

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«‎Это уже не просто война»: Появились новые подробности действий ВСУ под Курском
Сладков: диверсанты ВСУ переодеваются и смешиваются с населением под Курском
15 августа 2024, 09:51

Фото: istock/Dmytro Sheremeta

Военкор Александр Сладков заявил, что боевики ВСУ переодеваются в гражданскую одежду и смешиваются с гражданскими в Курской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

«Солдаты противника, когда запахло жареным, начали переодеваться в гражданское платье и перемещаться на отобранных у местных жителей машинах. Это уже не просто война, пойди их поймай», — отметил он.

По его словам, боевики переодеваются в российскую военную форму и пытаются вести диверсионную работу в серых зонах и даже в нашем тылу. Он отметил, что именно режим КТО позволит нам с этим бороться.

Ранее сообщалось, что в Курской области вводится режим контртеррористической операции (КТО). Отмечается, что решение о проведении контртеррористической операции и введении правового режима КТО на территории субъекта РФ принято на фоне повышения уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Вооруженных сил Украины.

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Мэр Суджи прокомментировал якобы снятый украинскими журналистами репортаж в центре города
Мэр Суджи Слащев: город был, есть и будет российским
15 августа 2024, 09:46

Фото: iStock/Diy13

Суджа была, есть и будет российской. Так мэр города Виталий Слащев прокомментировал появление репортажа, якобы снятого украинскими журналистами. Переписку публикует RT в своем Telegram-канале.
В видеосюжете сотрудники украинских СМИ заявляют, что Суджа полностью контролируется украинскими войсками. Утверждается, что репортаж якобы снят в центре приграничного города.

«Не верьте фейкам», — приводит RT слова Слащева в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что репортёр «Ъ» посетил Курскую область и рассказал об обстановке. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. В среду, 14 августа, МО РФ заявило, что за сутки Вооруженные силы Украины потеряли убитыми до 270 человек. Также были уничтожены 16 единиц техники.

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Стало известно зачем боевики ВСУ обстреливали в Курской области дома мирных жителей
Житель Мартыновки: украинские войска специально обстреливали дома мирных жителей
15 августа 2024, 09:30

Фото: istock/Enrique Pesqueira

Боевики ВСУ специально обстреливали дома мирных жителей в курской Мартыновке. Об этом РИА Новости рассказал местный житель села Мартыновка Виталий Скибин.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника. В Мартыновке украинские боевики появились 9 — 10 августа.

«Они начали стрелять с танков. Мы стали бояться. Начали в окна стрелять», — поделился он.

По словам Виталия, он вышел на улицу и увидел разбитые окна. Вокруг все было подбитое и расстреляно. Очень много домов погорело, добавил мужчина.

Ранее Скибин рассказал, что боевики ВСУ, действующие в Курской области, проявляют активный интерес к ценным вещам местных жителей. Они вскрывают чужие дома, забирают мотоциклы, копают урожай на огородах и даже жарят картошку.

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В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждена инфраструктура
Глава Херсонской ОВА Прокудин: повреждены объекты критической инфраструктуры
15 августа 2024, 09:16

Фото: istock/IherPhoto

В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канал написал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет РИА Новости.
Сообщается, что взрывы произошли в минувшие сутки. О каких именно объектах инфраструктуры идет речь Прокудин не уточнил.

Ранее обязательная эвакуация населения была объявлена в нескольких районах временно оккупированного украинскими войсками города Херсон. Под обязательную эвакуацию попали Днепровский, Шуменский районы и Гидропарк.

До этого ульяновские десантники группировки войск «Днепр» нанесли удар по спутниковым антеннам Starlink и ретрансляторам для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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Британия пыталась вербовать российских дипломатов
Посол Келин: спецслужбы Британии пытались запугивать российских дипломатов
15 августа 2024, 08:41

Фото: iStock/ffikretow

Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что спецслужбы Великобритании пытались вербовать или запугивать дипломатов посольства РФ в Лондоне. Об этом информирует РИА Новости.
«Такие случаи бывают. Это, конечно, неприемлемо. Мы ставим соответствующие эпизоды на вид британским властям», — рассказал он.

До этого посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что америка пытается вербовать дипломатов РФ. Он отметил, что были массово разосланы вербовочные предложения на личные телефоны.

Ранее Великобритания спрогнозировала начало мировой войны. Журналист Джонатан Саксти предположил, что мировая война будет в ближайшие десять лет, поэтому Великобритании нужно подготовиться к ней.

Путин внес в парламент Ингушетии три кандидатуры на должность главы региона. Сообщается, что выборы пройдут 8 сентября. Парламенту предстоит выбрать одного из предложенных президентом кандидатов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Появились кадры уничтожения еще одной группы боевиков ВСУ в Курской области
В районе села Борки Курской области уничтожили группу из пяти десантников ВСУ
15 августа 2024, 08:19

Фото: istock/Liudmila Chernetska

В районе села Борки Курской области уничтожили группу из пяти десантников Вооруженных сил Украины. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя российского силового ведомства.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

«Была уничтожена группа украинских штурмовиков-десантников из первого десантно-штурмового батальона 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины», — рассказал собеседник агентства.

Сообщается, что солдаты ВС РФ нанесли удар из ствольной артиллерии. В район, который был подвергнут огневому налету, военные отправили разведывательный коптер, он подтвердил и зафиксировал успешное уничтожение группы пехотинцев противника из пяти человек.
Ранее в Курской области, недалеко от села Малая Локня, российскими силами были захвачены в плен пять военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии.

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Российские врачи столкнулись с новыми вызовами в ходе СВО
Бабич: медики на СВО столкнулись с новыми вызовами из-за современных боеприпасов
15 августа 2024, 08:16

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Российские медики столкнулись в ходе спецоперации с новыми вызовами из-за современных боеприпасов. Об этом в беседе с РИА Новости заявил ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, доктор медицинских наук и специалист по торакоабдоминальной хирургии Александр Бабич.
Бабич подчеркнул, что современные медики имеют дело со снарядами, обладающими высокой кинетической энергией. По его словам, данного опыта было немного.

Обильное применение беспилотных летательных аппаратов создает предпосылки к тому, что пациенты поступают с ранениями множества областей, добавил он. Бабич заключил, что подобные ранения называют «сочетанное ранение», когда повреждаются живот, грудная область и конечности.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Стало известно об активности авиации ВСУ в Харьковской области
Марочко: украинская авиация проявляет активность в Харьковской области
15 августа 2024, 08:01

Фото: istock/javarman3

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что авиация Вооруженных сил Украины проявляет активность в Харьковской области. Об этом информирует РИА Новости.
Он рассказал, что местные жители за последние несколько суток наблюдали в небе самолеты, пролетающие на относительном удалении от российской границы.

«Также поступает информация о работе украинских вертолетов вблизи ЛБС. Вся вражеская авиация пытается не входить в зону поражения наших ПВО», — рассказа Марочко.

Подполковник предположил, что это может говорить о «прощупывании» фронта на наличие ПВО РФ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

В Харьковской области опознали насиловавшего женщину наемника ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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