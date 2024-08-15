Стали известны новые подробности плана атаки боевиков ВСУ на Курскую область

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План нападения боевиков ВСУ под Курском украинские командиры держали в секрете. Об этом рассказал пленный экс-боевик Михаил Шкода, данные предоставили в Минобороны РФ.
«Чтобы это было в секрете, сказали: "Мы сейчас вас готовим, вы поедете за границу, на какой-то рейд в Россию, не говорили еще куда», — сказал военнопленный.По словам Шкоды, все поняли, что их пошлют под Курск, когда руководство начало готовить карты, а также определять, как поедут бронемашины.
«Там около 20 машин было. Наши были первые четыре машины: два «Страйкера» и два «Хаммера» … Четыре «коробочки» — это разведка, а задние — ударные силы», — резюмировал Шкода.Нападение боевиков ВСУ на Курскую область произошло 6 августа.
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Никита Кротов