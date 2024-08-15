Пенсионер пригрозил взорвать бомбу, если в подмосковном поселке не включат электричество

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В подмосковном поселке пенсионер пригрозил взорвать бомбу, если не включат электричество. Об этом пишет «МК».
Инцидент произошел в Красногорском городском округе в подмосковном поселке Артек-2. Сообщается, что 14 августа в 20:00 из-за аварии отключили электричество. У местных жителей одновременно с этим вышло из строя и отопление. Люди начали замерзать и два часа пытались дозвониться до аварийных служб.
Пенсионер не выдержал и позвонил в экстренную службу по номеру «112». Он заявил, что при въезде в поселок заложена бомба. Полиция проверила поступившую информацию и поняла, что она ложная. Мужчина был задержан. Свою вину пенсионер признал, объяснив это тем, что исчерпал все законные способы привлечь внимание коммунальщиков.
Суд признал его виновным и приговорил к одному году ограничения свободы, учтя тот факт, что мужчина действовал в приступе отчаяния. Кроме того, до пенсии он долго и безупречно работал в одном из подразделений Росгидромета, за что был награжден почетной грамотой.
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Пенсионер не выдержал и позвонил в экстренную службу по номеру «112». Он заявил, что при въезде в поселок заложена бомба. Полиция проверила поступившую информацию и поняла, что она ложная. Мужчина был задержан. Свою вину пенсионер признал, объяснив это тем, что исчерпал все законные способы привлечь внимание коммунальщиков.
Суд признал его виновным и приговорил к одному году ограничения свободы, учтя тот факт, что мужчина действовал в приступе отчаяния. Кроме того, до пенсии он долго и безупречно работал в одном из подразделений Росгидромета, за что был награжден почетной грамотой.
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Дарья Осипова