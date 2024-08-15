Пенсионер пригрозил взорвать бомбу, если в подмосковном поселке не включат электричество

Мужчина в Дагестане хотел пристрелить бродячую собаку, но случайно попал в ребенка, сообщает Mash Gor. Псы, бродившие вокруг дома в селе Чанда, скалились, пугая детей. Магомед достал ружье, не имея лицензии и решил пристрелить одну собаку. В результате попал в сарай, где в тот момент был сын его племянника. Пули задели ногу и руку, ребенка повезли в больницу.