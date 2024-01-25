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Запад перед СВО призывал Зеленского бежать из Украины создать теневое правительство

Журналист Time: перед конфликтом Запад рекомендовал Зеленскому бежать из Украины
25 января 2024, 18:49

19 февраля, когда президент Украины Владимир Зеленский выступал на Мюнхенской конференции по международной безопасности, несколько стран Запада призвали его не возвращаться в Киев и создать правительство в изгнании. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на книгу об украинском президенте корреспондента журнала Time Саймона Шустера The Showman.
Тогда Зеленский решил, что даже его близкие союзники «списали его со счетов».

«Это напомнило мне его состояние в ноябре 2019 года, накануне его первых переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Париже, когда он сказал мне, что не может доверять никому из своих союзников на Западе. Тогда одиночество его положения причиняло ему боль. Теперь это, казалось, злило его», — написал Шустер.


Тогда Зеленский ответил, что он позавтракал в Киеве и поужинает там же.

Украинский лидер также встретился в Мюнхене с американской делегацией во главе с вице-президентом Камалой Харрис. Тогда ему и сообщили, что «вторжение России неизбежно». Президент США Джо Байден считал, что оно начнется 16 февраля. Однако тогда украинское руководство не поверило американским разведданным, но приняло эту информацию в качестве возможности заручиться поддержкой от Запада. Зеленский тогда заявил, что российская угроза существовала с 2014 года, и порадовался тому, что США наконец признали ее наличие. Для совместной борьбы против России украинские власти предложили ввести против нее санкции. Также Зеленский просил ракетные комплексы Stinger и Javelin, боевые самолеты и зенитные батареи.

Шустер написал, что многие союзники Украины в Мюнхене были уверены, что Украина проиграет в конфликте с Россией и склоняли президента страны к сделке на российских условиях. Посредником на переговорах между сторонами должен был стать канцлер Германии Олаф Шольц, который за два дня до конференции встретился с Путиным в Москве.

Одним из важных пунктов такой сделки должен был стать отказ Украины от членства в НАТО. Зеленский был согласен на это, однако категорически отказался отказываться от территорий страны.

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США планируют начать переговоры с Ираком о выводе американских войск из страны
25 января 2024, 18:21

Фото: iStock/Im Yeongsik

Соединённые Штаты Америки проведут переговоры с Ираком о выводе американских войск из страны, об этом сообщает Fox News.
Как удалось узнать СМИ, в ближайшее время Пентагон и иракское оборонное ведомство проведут переговоры о присутствии военного контингента США на территории Ирака.

Также сообщается, что эти переговоры должны были состояться ещё в августе 2023 года, до того как вспыхнул палестино-израильский конфликт и на американских военных начали совершать нападения в Ираке. Теперь же, итог переговоров может сильно отличаться от того, который был запланирован в августе.

Напомним, на прошлой неделе американскую военную базу, которая располагается в Курдистане, атаковал беспилотный летательный аппарат.

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#военные
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Депутат от «Яблока» Владимир Рыжков решил уйти из Мосгордумы
25 января 2024, 17:54

Фото: iStock/slexp880

Владимир Рыжков, бывший депутат Государственной Думы от партии «Яблоко», принял решение сложить свои полномочия в Московской городской Думе. Об этом говорится в заключении государственно-правового управления аппарата Мосгордумы.
Отмечается, что данное решение было одобрено. Законопроект, который подтверждает отставку Рыжкова, был представлен в понедельник, 22 января.

Примечательно, что полномочия Рыжкова в Мосгордуме считаются досрочно прекращенными. Представленный проект замечаний не вызвал.

Напомним, с сентября 2021 года, Владимир Рыжков был избран в Московскую городскую Думу VII созыва от партии «Яблоко». Он представлял интересы Академического, Гагаринского, Ломоносовского и других районов.

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Риттер ответил на заявление Блинкена о вступлении Швеции в НАТО словами о России

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#депутат
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Риттер ответил на заявление Блинкена о вступлении Швеции в НАТО словами о России
25 января 2024, 17:31

Фото: iStock/RomanBabakin

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер ответил в социальной сети X на заявление госсекретаря Энтони Блинкена о вступлении Швеции в НАТО словами о России.
Риттер написал, что «нельзя стать сильнее, увеличив свою уязвимость». Бывший разведчик отметил, что РФ не намерена вторгаться в Финляндию.

Риттер добавил, что запланированные учения НАТО Steadfast Defender 2024 ясно продемонстрируют логистический кошмар, который делает уязвимыми Швецию и Финляндию. Он также подчеркнул, что в действительности это случится, если появится необходимость задействовать пятую статью о коллективной обороне Североатлантического альянса.

Напомним, начались крупнейшие за минувшие десятилетие военные учения Североатлантического альянса — Steadfast Defender 2024. Начало учений ознаменовалось выходом в море корабля ВМС США Gunston Hall.

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#швеция
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Путин: В 2024 году в России повысят уровень МРОТ
25 января 2024, 17:24

Фото: Сайт Кремля

В 2024 году в России будет повышен уровень минимального размера оплаты труда, об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече со студентами вузов в Калининградской области.
«Размер минимальной заработной платы будем повышать, с этого года он будет уже так существенно повышен. А то, в свою очередь, отражается на всех других выплатах, включая социальные пособия», — пообещал Владимир Путин.

Напомним, глава РФ подписал закон о повышении МРОТ 27 ноября 2023 года. В документе сообщалось, что с 1 января 2024 года размер минимальной заработной платы будет составлять 19 242 рубля в месяц. Помимо этого, в законе было указано, что в 2025 году МРОТ будет составлять не меньше 48% от медианной заработной платы.

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#калининград
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Германия готовит оборонный план для сдерживания России
MDR: ФРГ разрабатывает оборонный план для сдерживания России
25 января 2024, 17:15

Фото: iStock/photosvit

В Германии начали разрабатывать оборонный план для сдерживания России, он будет представлен в апреле текущего года. Об этом пишет новостной портал телерадиокомпании MDR, ссылаясь на Минобороны страны.
«Германия в качестве реакции на события на Украине впервые со времен холодной войны разрабатывает комплексный план обороны. Основной упор делается на сдерживание России», - говорится в сообщении.

В плане учтут новые достижения в области ведения военных действий. Однако особое внимание уделят диверсиям против критической инфраструктуры, дезинформации и кибератакам.

При этом глава территориального командования бундесвера генерал-лейтенант Андре Бодеманн заявил, что неожидает бронетанкового сражения на Северо-Германской низменности или высадки русских десантников с воздуха. Однако он отметил, что важнейшая инфраструктура страны находится под возможной угрозой диверсий.

Таким образом, документ закрепит роль бундесвера в защите восточного фланга НАТО. Для этого потребуется участие в операции большей части немецкой армии. Всего документ будет насчитывать сотни страниц, при этом детали проходят под грифом «секретно». План должны доработать до конца марта текущего года. Представить его планируется в апреле.

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#нато
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Лидер хуситов назвал условия прекращения атак в Красном море
Лидер хуситов аль-Хуси: Йемен требует прибытия гуманитарной помощи в Газу
25 января 2024, 17:11

Фото: iStock/Dikuch

Лидер группировки хуситов «Ансар Аллах» Абдул-Малик аль-Хуси заявил, что Йемен не прекратит атаки в Красном море до тех пор, пока гуманитарная помощь не прибудет в сектор Газа, включая еду и медикаменты. Об этом сообщает Reuters.
По словам аль-Хуси, с ноября минувшего года шиитские ополченцы применили более пятидесяти ракет и двухсот беспилотных летательных аппаратов в регионе Красного моря.

Ранее военный представитель хуситов Яхья Сариа подтвердил проведение ракетной атаки на американский корабль в Аденском заливе. Он уточнил, что все американские и британские корабли и подразделения, которые совершают военную агрессию против страны являются целью для ВС.

Напомним, за последнее время США развернули в Красном море наибольшее количество вооружений за многие десятилетия. Вашингтон рассматривает частые атаки хуситов при помощи беспилотников и крылатых ракет как попытку провоцировать ответные действия со стороны США.

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#страны
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#йемен
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Азербайджан рассматривает процедуру выхода из Совета Европы
25 января 2024, 16:18

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Баку планирует рассмотреть процедуру выхода из Совета Европы, как это сделала Россия, из-за решения ПАСЕ приостановить участие азербайджанской делегации в деятельности ассамблеи. Об этом сообщает портал АПА, ссылаясь на собственные источники.
«Азербайджан не намерен мириться с этим несправедливым и предвзятым отношением, и в настоящее время официальный Баку рассматривает процедуру выхода не только из ПАСЕ, но и из Совета Европы в целом», — говорится в публикации.

Также уточняется, что страна планирует прекратить свои обязательства в отношении Европейского суда по правам человека.

Напомним, 23 января мониторинговый комитет ПАСЕ рекомендовал на год отстранить делегацию Азербайджана от участия в Ассамблее Совета Европы из-за недопуска наблюдателей организации на выборы президента. После чего делегация Азербайджана заявила о прекращении сотрудничества с Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в знак протеста.

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Глава ОБСЕ назвал условия контактов с Россией и Украиной по крушению Ил-76
Глава ОБСЕ: контакты по крушению Ил-76 могут быть, когда появится информация
25 января 2024, 15:55

Фото: iStock/Caner CIFTCI

Новый председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и министр иностранных дел Мальты Ян Борг заявил, что у него пока нет деталей произошедшего. Так Борг ответил РИА Новости на вопрос по поводу установления контакта по крушению Ил-76 с Россией или Украиной.
Борг отметил, что вернется к данному вопросу, как только полная информация появится.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев совершил чудовищный акт, сбив самолёт с собственными военнослужащими, которые должны были вернуться домой.

Напомним, 24 января ВСУ сбили военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью. На борту судна находилось 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту, в том числе 6 членов экипажа и 3 сопровождающих погибли – всего 74 человека. Украинские издания начали писать, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили информацию с сайтов.

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#украина
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В Крыму ввели особый порядок въезда в Херсонскую область
Глава Крыма Аксенов ввел особый порядок выезда в Херсонскую область
25 января 2024, 15:15

Фото: сайт Кремля

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о введении особого порядка въезда и выезда в Херсонскую область. Соответствующий указ опубликован на сайте Совмина республики.
Согласно указу, были определены контрольно-пропускные пункты на административной границе двух регионов, через которые можно попасть в Херсонскую область. Отмечается, что причиной данного решения послужило стремление обеспечить безопасность местных жителей, военнослужащих и иных объектов на территории республики.

Сообщается, что пересечение границы между двумя регионами допустимо через автомобильные пункты пропуска «Армянск», «Перекоп», «Джанкой» и железнодорожные пункты пропуска «Армянск», «Джанкой». Контроль за обеспечением исполнения соответствующих норм указа Аксенова рекомендовали обеспечить Погрануправлению.

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