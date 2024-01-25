Запад перед СВО призывал Зеленского бежать из Украины создать теневое правительство

19 февраля, когда президент Украины Владимир Зеленский выступал на Мюнхенской конференции по международной безопасности, несколько стран Запада призвали его не возвращаться в Киев и создать правительство в изгнании. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на книгу об украинском президенте корреспондента журнала Time Саймона Шустера The Showman.
Тогда Зеленский решил, что даже его близкие союзники «списали его со счетов».
Тогда Зеленский ответил, что он позавтракал в Киеве и поужинает там же.
Украинский лидер также встретился в Мюнхене с американской делегацией во главе с вице-президентом Камалой Харрис. Тогда ему и сообщили, что «вторжение России неизбежно». Президент США Джо Байден считал, что оно начнется 16 февраля. Однако тогда украинское руководство не поверило американским разведданным, но приняло эту информацию в качестве возможности заручиться поддержкой от Запада. Зеленский тогда заявил, что российская угроза существовала с 2014 года, и порадовался тому, что США наконец признали ее наличие. Для совместной борьбы против России украинские власти предложили ввести против нее санкции. Также Зеленский просил ракетные комплексы Stinger и Javelin, боевые самолеты и зенитные батареи.
Шустер написал, что многие союзники Украины в Мюнхене были уверены, что Украина проиграет в конфликте с Россией и склоняли президента страны к сделке на российских условиях. Посредником на переговорах между сторонами должен был стать канцлер Германии Олаф Шольц, который за два дня до конференции встретился с Путиным в Москве.
Одним из важных пунктов такой сделки должен был стать отказ Украины от членства в НАТО. Зеленский был согласен на это, однако категорически отказался отказываться от территорий страны.
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«Это напомнило мне его состояние в ноябре 2019 года, накануне его первых переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Париже, когда он сказал мне, что не может доверять никому из своих союзников на Западе. Тогда одиночество его положения причиняло ему боль. Теперь это, казалось, злило его», — написал Шустер.
Украинский лидер также встретился в Мюнхене с американской делегацией во главе с вице-президентом Камалой Харрис. Тогда ему и сообщили, что «вторжение России неизбежно». Президент США Джо Байден считал, что оно начнется 16 февраля. Однако тогда украинское руководство не поверило американским разведданным, но приняло эту информацию в качестве возможности заручиться поддержкой от Запада. Зеленский тогда заявил, что российская угроза существовала с 2014 года, и порадовался тому, что США наконец признали ее наличие. Для совместной борьбы против России украинские власти предложили ввести против нее санкции. Также Зеленский просил ракетные комплексы Stinger и Javelin, боевые самолеты и зенитные батареи.
Шустер написал, что многие союзники Украины в Мюнхене были уверены, что Украина проиграет в конфликте с Россией и склоняли президента страны к сделке на российских условиях. Посредником на переговорах между сторонами должен был стать канцлер Германии Олаф Шольц, который за два дня до конференции встретился с Путиным в Москве.
Одним из важных пунктов такой сделки должен был стать отказ Украины от членства в НАТО. Зеленский был согласен на это, однако категорически отказался отказываться от территорий страны.
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Элина Позднякова