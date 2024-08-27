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Эмираты требуют от Франции предоставить консульский доступ к Павлу Дурову

27 августа 2024, 00:20
Фото: istockphoto/Mahmoud Ghazal

Фото: istockphoto/Mahmoud Ghazal

МИД Объединенных Арабских Эмиратов призвал Францию предоставить консульский доступ к арестованному в Париже основателю Telegram Павлу Дурову, как гражданину ОАЭ. Заявление министерства опубликовало агентство WAM. Эмираты отмечают, что внимательно следят за происходящим вокруг Дурова.
«Эмираты внимательно следят за делом гражданина эмиратов Павла Дурова, основателя соцсети Telegram, который был задержан французскими властями в аэропорту Ле-Бурже. И они передали требование к правительству Франции о срочном предоставлении ему всех необходимых консульских услуг», — говорится в сообщении.
В МИД добавили, что забота, защита и отслеживание всех аспектов дел их граждан остается приоритетом для ОАЭ.



Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытию в аэропорт Парижа. Основателя Telegram обвиняют по 12 статьям, среди которых терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента. Павлу грозит до 20 лет лишению свободы.

По данным парижской прокуратуры, сейчас Дурова допрашивают в рамках расследования против неназванного лица в связи с подозрением в многочисленных преступлениях. Также российскому предпринимателю и программисту вменяют отказ от сотрудничества по поводу совершаемых с помощью Telegram финансовых махинаций и киберпреступлений.

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#аэропорт
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#мид
#мошенничество
#telegram
Левые из LFI потребуют смещения Макрона за его отказ назначить Касте премьером
27 августа 2024, 00:10

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Депутаты левой партии «Непокорившаяся Франция» (LFI) внесут предложение о смещении президента страны Эммануэля Макрона из-за его отказа назначить премьер-министром кандидата от левой коалиции «Новый народный фронт» Люси Касте. Об этом сообщает координатор партии Мануэль Бомпар на своей странице в Х.
«(Макрон — прим. ред.) отказывается назначить Люси Касте премьер-министром <...> Депутаты «Непокорившейся Франции» внесут предложение о смещении в бюро Национального собрания в соответствии со статьей 68 конституции. А любое предложение кандидатуры премьер-министра, кроме как Люси Касте, будет подвергнуто вотуму недоверия», — указано в сообщении.
Ранее «Непокорившаяся Франция» требовала, чтобы Макрон принял результаты парламентских выборов и назначил Касте премьер-министром.
«Президент должен принять результаты парламентских выборов и назначить Люси Касте премьер-министром, как предлагает «Новый народный фронт». Если он этого не сделает, он должен знать, что мы используем все конституционные средства для его смещения с поста, а не покоримся его грязным трюкам против основного закона демократии: единственным источником власти во Франции является народное голосование», — указывалось в заявлении партии.
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#президент
#голосование
#депутаты
#партия
#нато
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Полянский: Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам западного оружия Киеву
26 августа 2024, 22:48

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Россия запросила на пятницу, 30 августа, заседание Совета безопасности ООН на тему поставок западного оружия Киеву. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале. По его словам, такое решение Москва приняла в ответ на заседание по Украине.
«Дав себе время немного развеяться в Швейцарии, западные члены СБ решили-таки в августе поднять в СБ ООН украинский сюжет. Заседание запрошено ими на 15:00 по Нью-Йорку 28 августа. Мы в долгу не остались и запросили заседание по поставкам западного оружия киевскому режиму на 10:00 по Нью-Йорку 30 августа», — написал Полянский.
Он пояснил, что Россия помимо поставок западного вооружения киевскому режиму намерена обсудить «и другие неудобные для Запада аспекты украинского кризиса и внутриукраинского гниения».

Ранее постпредство России при ОЗХО обвинило США в поставках отравляющих и химических веществ на Украину, которые затем применяли против армии ВС РФ, чтобы «продолжать боевые действия и сохранять иллюзию паритета». Отмечалось, что Штаты — одна из основных стран, которая осуществляет поставки отравляющих веществ на Украину, в 2023 году они отправили киевскому режиму газ «Сирень», дибензоксазепин и ручные гранаты «Терен-6», ​наполненные химикатами с раздражающим эффектом.

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#сша
#россия
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#вооружения
#полянский
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BFMTV: Макрон исключил участие «Нового народного фронта» во французском кабмине
26 августа 2024, 21:53

Фото: сайт Кремля

Возможность участия «Нового народного фронта» (ННФ) во французском кабмине исключил президент Эммануэль Макрон, сообщают журналисты BFMTV. Как пояснил политик, всему причина так называемая «институциональная стабильность».
Обозреватели подчеркивают очевидность того, что кабмину ННФ будет вынесен вотум недоверия.

Уже завтра, 27 августа, Макрон начнет консультироваться с «лидерами партий» и «персоналиями».

Внеочередные выборы во Франции принесли ННФ в Национальном собрании страны 182 места из 577 возможных, на втором месте блок «Вместе за республику» под руководством Макрона, у которого 168 мест. И замкнула тройку лидеров партия правых «Национальное объединение», получившая 143 места с союзниками из республиканской партии.

Таким образом прошедшее во Франции голосование не принесло политического господства ни одной партии. Премьер Габриэль Атталь продолжит работу до формирования нового правительства, а затем уйдет в отставку, которую Макрон уже принял.

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#мир
#франция
#выборы
#кабмин
#эммануэль макрон
#новости
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В США рассказали о приоритетах Вашингтона между Украиной и третьей мировой
FT: Вашингтону важней не допустить третьей мировой войны, чем поддержать Киев
26 августа 2024, 21:31

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

У Вашингтона в приоритете избежать начала третьей мировой войны, нежели поддержать киевский режим, пишут обозреватели Financial Times (FT).
В материале отмечено, что действующий заокеанский лидер Джо Байден в начале украинского кризиса ставил две цели: поддержать украинскую сторону, но вторая при этом была в том, чтобы не допустить третью мировую.

«…Если бы США пришлось выбирать между этими двумя целями, они, несомненно, выбрали бы вторую», — поясняют авторы статьи.
Более того, нападением под Курском, как пишет FT, республика «пересекла установленные в Вашингтоне красные линии».

Стоит также отметить, подчеркивает издание, что Украина и Вашингтон мыслят по-разному, и пока первые согласны на прямое столкновение США с РФ, вторые его избегают и «серьезно относятся к угрозе ядерного конфликта».

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#мир
#сша
#украина
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«Не приезжай, Илон!»: какая опасность грозит Маску в Европе
Политик Галлоуэй порекомендовал Маску не приезжать в Европу из-за ареста Дурова
26 августа 2024, 21:12

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

Американскому бизнесмену Илону Маску лучше отказаться от поездок по Европе после того, как арестовали его коллегу Павла Дурова, основавшего мессенджер Telegram. С таким мнением выступил британский политик Джордж Галлоуэй на своем канале в Youtube.
«После того, что случилось с Дуровым, я настоятельно советую Илону Маску не приезжать в Европу. Даже на запланированную со мной встречу в сентябре в Дублине. Не приезжай, Илон!» — сказал он.
По мнению политика, арест Дурова входит в план Запада, направленный на устранение несогласных.

Дурову вменяют 12 преступлений, связанных с наркотиками, мошенничеством, педофильским контентом и прочими деяниями. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

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#мир
#европа
#илон маск
#новости
#павел дуров
#арест
#уголовное дело
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В Эстонии хотят разорвать канонические связи ЭПЦ с Московским патриархатом
Глава МВД Эстонии призвал ЭПЦ разорвать канонические связи с патриархатом Москвы
26 августа 2024, 20:07

Фото: istock/Vera Tikhonova

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс призвал Эстонскую православную церковь (ЭПЦ) разорвать канонические связи с Московским патриархатом. Об этом сообщает РИА Новости. По его словам, ЭПЦ должна сделать «серьезные шаги», чтобы выйти из-под влияния Москвы.
До этого он же оценил смену названия ЭПЦ и положительно высказался об отказе от связей с Московским патриархатом в уставе церкви, однако при этом усомнился, что такие изменения будут существенными.

Ранее сообщалось, что в Черновцах опечатали храм-усыпальницу первого на Украине румыноязычного прихода УПЦ. Доступ к церкви перекрыло руководство городского кладбища, на территории которого она расположена, указывалось в сообщении.

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#церковь
#кладбища
#рпц
#упц
#эстония
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Названа сумма ущерба по делу комбрига ВСУ Храпача
Ущерб МО РФ по делу комбрига ВСУ Храпача составил более 4,6 миллиона рублей
26 августа 2024, 19:26

Фото: istockphoto/Elena Chelysheva

Сумму в более 4.6 миллиона рублей составил ущерб по уголовному делу комбрига боевиков ВСУ Дмитрия Храпача, который приказывал бить ракетами по войсковым частям под Белгородом, сообщает РИА Новости.
«Был причинен имущественный ущерб на сумму 4 миллиона 639 тысяч 733 рубля, а также повлечены иные тяжкие последствия», — сказано в материалах дела, которые огласил гособвинитель в рамках судебного разбирательства.

Сумма ущерба подтверждена в Минобороны РФ. Представитель оборонного ведомства добавил, что исковые требования к фигуранту поддерживаются в полном объеме.

Ранее сообщалось, что в Москве осудили женщин, испортивших памятник Георгию Жукову.

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#деньги
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МИД Белоруссии: Минск не получал обращений от Украины с просьбой отвести войска
26 августа 2024, 19:17

Фото: istockphoto/Aliaksandr Bukatsich

Белоруссия не получала официальных обращений от Украины с просьбой отвести войска от границы. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз в беседе с РИА Новости. Единственное, что видела белорусская сторона — сообщения в интернете.
«Официально такие обращения от украинской стороны ни в каком виде к нам не поступали. Мы лишь видели это сообщение на просторах Интернета. Знаете, там хватает всякого», — заметил Глаз.
Ранее украинский МИД в своем телеграм-канале написал, что Белоруссия концентрирует у границ войска, технику, артиллерию, ПВО и РСЗО, включая бывшую группу «Вагнера». Киев в том же сообщении просил Минск отвести войска и «не делать трагических для собственной страны ошибок под давлением Москвы».

Глаз обратил внимание, что логика украинской стороны «весьма замысловатая» и вопросы следует лучше задать именно Киеву.
«Так что мы сами были бы признательны, если бы кто-нибудь смог нам разъяснить логику подобных заявлений. Как по нашему мнению, весьма замысловатую», — пояснил пресс-секретарь.
Он также отметил, что концентрация войск со стороны Белоруссии — как раз-таки понятный шаг, учитывая провокации Киева в виде дислокации более 100 тысяч военных, заброску в Беларусь террористов, их снабжение и финансирование, а также тотальное минирование приграничной территории.
«Получается, что руководство Украины запускает через территорию Беларуси боевые дроны, а неделю спустя на сайте своего МИД удивляется действиям наших вооруженных сил, выполняющих задачи по обеспечению безопасности территории Беларуси и наших граждан. В нашем понимании здесь все логично», — пояснил Глаз.
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Экс-посол Украины в Казахстане Врублевский* заочно получил шесть лет тюрьмы
26 августа 2024, 18:57

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Бывший посол Украины в Казахстане Пётр Врублевский* заочно приговорён к шести годам тюремного заключения. Это он в своё время призывал «убивать как можно больше русских».
Именно такое наказание запрашивала для дипломата сторона обвинения, передаёт РЕН.ТВ. Ранее Пётр Врублевский* был объявлен в федеральный и международный розыск. Он обвиняется по части 2 статьи 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и языка, совершенные публично, с угрозой применения насилия).

Как выяснили следователи, в августе 2022 года чрезвычайный и полномочный посол Украины в Казахстане в ходе интервью сделал заявление, выражающее презрительное и враждебное отношение, а также побуждающее применять насильственные действия в отношении граждан России.

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