Эмираты требуют от Франции предоставить консульский доступ к Павлу Дурову

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МИД Объединенных Арабских Эмиратов призвал Францию предоставить консульский доступ к арестованному в Париже основателю Telegram Павлу Дурову, как гражданину ОАЭ. Заявление министерства опубликовало агентство WAM. Эмираты отмечают, что внимательно следят за происходящим вокруг Дурова.
«Эмираты внимательно следят за делом гражданина эмиратов Павла Дурова, основателя соцсети Telegram, который был задержан французскими властями в аэропорту Ле-Бурже. И они передали требование к правительству Франции о срочном предоставлении ему всех необходимых консульских услуг», — говорится в сообщении.В МИД добавили, что забота, защита и отслеживание всех аспектов дел их граждан остается приоритетом для ОАЭ.
Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытию в аэропорт Парижа. Основателя Telegram обвиняют по 12 статьям, среди которых терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента. Павлу грозит до 20 лет лишению свободы.
По данным парижской прокуратуры, сейчас Дурова допрашивают в рамках расследования против неназванного лица в связи с подозрением в многочисленных преступлениях. Также российскому предпринимателю и программисту вменяют отказ от сотрудничества по поводу совершаемых с помощью Telegram финансовых махинаций и киберпреступлений.
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Данил Пономарев