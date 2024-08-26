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В Британии назвали арест Дурова самой жесткой мерой против руководства соцсетей в истории

FT: арест Дурова стал самой жесткой мерой против руководства соцсетей в истории
26 августа 2024, 21:38
Фото: istockphoto/sakhorn38

Фото: istockphoto/sakhorn38

Арест основателя Telegram Павла Дурова стал самой жесткой мерой со стороны правительств против руководителей социальных сетей в истории. Об этом пишет британская газета Financial Times. Ни один другой глава соцсетей не попадал в подобную ситуацию, следует из заявления.
«Его задержание — самая радикальная национальная мера против какого-либо руководителя социальной сети на сегодняшний день», — говорится в сообщении.
Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытию в аэропорт Парижа. Основателя Telegram обвиняют по 12 статьям, среди которых терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента. Павлу грозит до 20 лет лишению свободы.



По данным парижской прокуратуры, сейчас Дурова допрашивают в рамках расследования против неназванного лица в связи с подозрением в многочисленных преступлениях. Также российскому предпринимателю и программисту вменяют отказ от сотрудничества по поводу совершаемых с помощью Telegram финансовых махинаций и киберпреступлений.

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#аэропорт
#задержание
#прокуратура
#мошенничество
#telegram
Выпадение волос и слепота: Как обиженный сотрудник оборонного завода травил коллег водой с таллием
26 августа 2024, 22:00

Фото: iStock/sorn340

Семь лет назад на таганрогском авиазаводе, который выпускает уникальные самолеты-амфибии и самолеты «судного дня» для МЧС и Минобороны, начали происходить странные и даже жуткие вещи. У сотрудников предприятия начали массово выпадать волосы словно после химиотерапии, слепнуть глаза и ломаться ногти. Следователи почти четыре года разбирались в произошедшем.
Подробности массового отравления, кто за ним стоит и что на самом деле произошло на авиазаводе — читайте в материале «Радио 1».

Токсичный металл

Все началось в декабре 2017 года, когда сотрудники сразу нескольких отделов начали ощущать странные симптомы. Сперва боли в груди и пояснице приняли за сезонную простуду, а кто-то шутил о возрастных изменениях. Однако, когда у людей начали клоками выпадать волосы, отваливаться ногти и слабеть зрение — стало не до шуток.
«Мы решили, что подцепили какое-то сезонное вирусное заболевание. Шутили, что возрастное. А потом началось облысение. Пучки волос выпадали, это было ужасно», — приводят в «КП» слова одного из сотрудников.
На новогодних каникулах все стало еще хуже. Число заболевших резко выросло до 34 человек. Несколько особо тяжелых пациентов увезли в НИИ имени Склифосовского.
Фото: iStock/sudok1

Вскоре врачам пришли анализы, давшие понять, что ни о каком ОРВИ и речи быть не может. Сотрудники оборонного завода отравились токсичным металлом — таллием.

За дело взяли правоохранительные органы, ведь на режимном авиазаводе с таллием не работают. Ответ напрашивался лишь один — яд занесли извне.

Мертвая вода

Режимное предприятие перевернули вверх дном. Токсикологи изучили все поверхности — полы, стены, рабочие места и даже сам воздух, однако опасного вещества нигде не оказалось. Стало понятно, что токсичный металл мог попасть только двумя путями — через еду или воду.

Силовики поняли, что все пострадавшие находились в одном корпусе и пили воду из кулеров — больших 19-литровых бутылей с помпой, которые стояли в общем коридоре. В нескольких емкостях и обнаружили остатки таллия.

Маршрут «мертвой» воды исследовали детально — от точки А до точки Б, опросили даже тех, кто добывает ее из скважин. Выяснилось, что жидкость отравили уже на самом заводе.
Фото: iStock/Betka82

Таллий — металл, который не купишь в ближайшем магазине. Этот серебристо-белый материал, похожий на ртуть, используют при изготовлении линз, ламп, термометров и фейерверков.
«Металл, естественно, не растворишь в воде. Чтобы добавить его в бутыли, нужно было химическим путем получить соли этого тяжелого металла. Но кто на это способен? И зачем травить сразу столько народу? Мы все выяснили», — цитирует «КП» слова следователя.

Месть и зависть

Круг подозреваемых значительно сузился. Ведь таллий мог попасть в воду только через кого-то, кто имел прямой доступ к кулерам с водой. Следователи погрузились в конфликты и сплетни заводчан.

Вскоре внимание привлекла стычка 35-летнего инженера Владислава Шульги с юристом. Они сильно разругались после того, как первый на своей «Волге» сбил боковое зеркало у иномарки своего коллеги, а после поспешно уехал с места ДТП. Юрист изучил записи с камер, нашел виновника и предложил решить вопрос самостоятельно.
Фото: iStock/Apriori1

Юрист предложил Шульге заплатить ему полную стоимость зеркала — 20 тысяч рублей — и разойтись миром. Однако получил отказ.

Мужчина не стал спускать ситуацию на тормозах. Видео с уезжающий с места ДТП «Волгой» он выложил в интернет, а сам обратился в суд, который впоследствии выиграл. Шульгу лишили водительских прав.

По информации «КП», коллеги стали замечать, как ситуация с судом отразилась на инженере — он не раз негативно высказывался о случившемся и о юристе.

Негодовал Шульга и из-за других коллег, которым начальство исправно платило премии, в отличие от него. А он завистливо считал, что трудится не меньше других сотрудников.
«Он возмущался, что оставался сверхурочно, чтобы доделать работу, и, если требовалось, приходил даже по субботам, а его обделили», — приводятся слова одного из коллег.
Кроме того, у Шульги были недомолвки со своим начальником, который якобы мешал продвижению по карьерной лестнице. Однажды его хотели повысить, но после должность неожиданно предложили другому.
Фото: iStock/XiXinXing

Следователи зацепились за версию о причастности инженера и начали изучать журнал посещений. Оказалось, что Шульга часто возвращался на работу после того, как день уже подходил к концу.

Эти поводы следователи посчитали причиной для мести. Заглянули силовики и в журнал записей на вахте и нашли отметки о том, что инженер не раз возвращался на работу после окончания рабочего дня.
«Так мы выяснили, что инженер несколько раз вдруг возвращался на завод в конце рабочего дня, уже после того как вышел вместе с другими сотрудниками», — заявляли в ростовском СУ СКР.
Так как объект режимный, подобные «возвращения» обычно подкрепляются объяснительными, но Шульга просто отмечался в журнале, брал ключ и никаких бумаг на имя начальства не писал.

За днями неожиданных возвращений на работу следовали дни отравлений сотрудников.

Откуда взялся таллий?

Вскоре Шульгу задержали. Увидев целое досье, инженер во всем сознался. Под видеозапись он рассказал, как приходил на работу с бутылочкой раствора таллия и подливал его в кулеры, из которых пили его коллеги.
«Во время первоначальных показаний он сообщил такие детали, о которых даже мы не знали, но которые многое объясняют и вполне логично вписываются в общую картину отравления. Например, рассказал, откуда у него появился таллий», — приводят в «КП» слова следователя.
Фото: iStock/Remigiusz Gora

Оказалось, шарик таллия Шульга достал очень давно — еще когда учился в радиотехническом колледже. А когда обида на коллег его переполнила, вспомнил о тяжелом токсичном металле, и решил отомстить за свои обиды. Прочитав инструкцию в интернете, как с помощью химической реакции превратить таллий в соли, он сделал все сам.

Надеюсь, еще увидимся

Спустя какое-то время Шульга отказался от своих показаний, заявив, что ему угрожали жизнью матери.
«По его словам, оперативники якобы обещали подбросить наркотики и обвинить его мать в их продаже. Поэтому он и сказал, что лучше сядет сам, чем за решетку попадет мать. Вот так он мне объяснял», — процитировали заявление адвоката.
Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Защиту инженера сначала строили на том, что таллий попал на авиазавод через яд для крыс и мышей. Однако эту версию затем опровергли — таллием грызунов не травили, а уборщицы, которым в таком случае досталось бы первым, не пострадали.

В конце концов Владислава Шульгу приговорили к 8 годам колонии общего режима и увели из зала в наручниках. Сторона защиты не согласна с приговором и обжаловала его в кассации.

Что стало с отравленными?

Не все сотрудники оборонного завода продолжают работать после массового отравления. Кто-то ушел на другое место работы, кому-то — не позволяет здоровье. Другие — вернулись после длительного больничного.
«Пережил много. И боли были по всему телу, и волосы выпадали. Продолжаю восстанавливаться до сих пор», — црассказал один из коллег Шульги.
Стоят ли все еще в коридоре кулеры или люди предпочитают приносить воду с собой — остается неизвестным.

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Женщине по случайности пришили нижнее веко к глазному яблоку при операции
Oddity Central: врачи нечаянно пришили китаянке нижнее веко к глазному яблоку
26 августа 2024, 20:55

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Врачи нечаянно пришили китаянке глазное яблоко к нижнему веку, в результате чего ее зрение значительно ухудшилось, передает Oddity Central. Пациентка с фамилией Чжан пояснила, что ей сделали операцию на двойном веке в клинике косметологической хирургии для исправления каких-то неровностей. По словам женщины, она чувствовала себя некомфортно во время хирургического вмешательства, но не стала заострять на этом внимание.
Позже она обнаружила оплошность медиков и сообщила об этом оперировавшему ее врачу, но тот сказал, что ничего страшного нет. Потом Чжан смогла лишь ограниченно двигать глазом.

Сейчас пострадавшая хочет сделать корректировку в Шанхае, но теперь у нее нет необходимой суммы. Ситуация, по словам женщины, вогнала ее в депрессию.

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Мошенники начали создавать фейковые сайты для сбора средств в поддержку Дурова

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Следствие просит заочно арестовать экс-совладельца «Открытие Холдинга» Беляева
#мир
#китай
#медицина
#врачи
#операция
#новости
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Мошенники начали создавать фейковые сайты для сбора средств в поддержку Дурова
26 августа 2024, 20:30

Фото: istock/ArisSu

Мошенники начали создавать в сети фейковые сайты якобы для сбора средств в поддержку арестованного основателя Telegram Павла Дурова. Об этом со ссылкой на аналитиков из «F.A.C.C.T.» сообщает ТАСС. К примеру, один из сайтов, согласно материалу, ворует у пользователей криптовалюту Toncoin.
«Держателям криптовалюты, в частности TON, следует внимательно относиться к интернет-ресурсам в поддержку Павла или как-то использующих инфоповод. Привязывая свои криптокошельки к сомнительным сайтам, вы рискуете стать жертвой мошенничества», — заявил ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection Евгений Егоров.
По его словам, с 25 августа самые расторопные мошенники начали адаптировать свои рекламные кампании мошеннических сайтов под актуальный инфоповод с арестом Павла Дурова.

«Лаборатория Касперского», в свою очередь, выявила мошенническую рассылку писем на электронные почты якобы со сбором средств на поддержку Дурова.

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#мошенники
#интернет
#лаборатория
#telegram
#технологии
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Бухгалтерша из Воронежа отдала аферистам свыше 25 миллионов рублей
26 августа 2024, 19:58

Фото: istockphoto/ArisSu

Сумму в более 25 миллионов рублей бухгалтерша из Воронежа отдала аферистам, находясь «как будто под гипнозом», передает региональное управление МВД. Жертва рассказала, что с ней связался неизвестный, представившись полицейским и заявив, что деньги и счета потерпевшей в опасности.
«Звонивший, угрожая проблемами с законом, убедил заявительницу, что на ее имя злоумышленники оформили кредиты, которые не отображаются в Росфинмониторинге», — поделились стражи порядка.
Несчастная взяла по требованию аферистов несколько кредитов в банках и отправила им. Потом попыталась сделать это еще раз, однако ей отказали, а злоумышленники пропали с радаров. Женщина написала заявление в полицию.

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«Это же розыгрыш?»: 13-летняя дочь блогерши так и не дождалась возвращения мамы ко дню рождения

В Москве эскортницу избили клиенты, недовольные ценником за групповой секс
#россия
#воронеж
#воронежская область
#криминал
#мошенники
#деньги
#новости
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Следствие просит заочно арестовать экс-совладельца «Открытие Холдинга» Беляева
26 августа 2024, 19:51

Фото: istock/ultramarine5

Следствие просит заочно отправить под стражу бывшего совладельца «Открытие Холдинга» Вадима Беляева, Тверской суд Москвы уже получил соответствующее ходатайство. Об этом со ссылкой на суд сообщает ТАСС. Решение об аресте будут рассматривать в ближайшее время, указано в заявлении.
«Судом получено ходатайство следствия о заключении под стражу заочно Беляева и Назарычева», — заявили в суде.
Сам Беляев, по информации СМИ, находится в США.

Ранее сообщалось, что суд взыскал с бывших топ-менеджеров банка «Открытие» 289,5 млрд рублей по иску от Банка России. В качестве ответчиков привлекли бывшего акционера «Открытия» АО «Открытие холдинг» и его совладельца Вадима Беляева, бывшего главу правления банка Евгения Данкевича, бывшего вице-президента Геннадия Жужлева, экс-главу совета директоров Рубена Аганбегяна и бывшего член совета директоров Елену Будник.

Ранее сообщалось, что в Москве осудили бывших топ-менеджеров «Почты России». Ближайшее время недобросовестные руководители проведут за решеткой, а в будущем к ним будут применены дополнительные ограничивающие меры.

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#суд
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#фсб
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«Это же розыгрыш?»: 13-летняя дочь блогерши так и не дождалась возвращения мамы ко дню рождения
Блогер Яна Хайлова погибла в ДТП — ее 13-летняя дочь не верит в трагедию
26 августа 2024, 19:47

Фото: istock / fizkes

В Приморском крае произошла трагическая авария. На трассе Хабаровск – Владивосток погибла 31-летняя жительница Уссурийска Яна Хайлова, известная в своем регионе благодаря блогу, в котором делилась своей жизнью и вдохновляла других.

Роковое ДТП

По имеющимся сведениям, 25 августа Яна возвращалась домой из Владивостока. Последнее сообщение в ее соцсетях гласит: «Вот теперь можно и домой поехать». За рулем Honda Vezel находилась ее подруга Надежда.

Сейчас сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства инцидента и стремятся восстановить полную картину произошедшего. По предварительной информации, водитель Toyota Probox, которому нужно было перестроиться в правую полосу, не удостоверился в безопасности своего маневра и врезалась в «Хонду». Удар оказался весьма тяжелым, в результате чего оба водителя потеряли контроль над автомобилями и вылетели в кювет. К сожалению, машина, в которой находилась блогер, опрокинулась на крышу, что привело к гибели.

Увы, ни водитель «Хонды», ни его пассажирка не были пристегнуты. Сейчас Надежда с серьезными травмами находится в реанимации, где врачи борются за ее жизнь. К сожалению, Яне помощь медиков не успели оказать, она скончалась на месте.
Фото: istock / Dmitry Alferov

«Мам, скажи, что это розыгрыш»

Информация о личности погибшей быстро распространилась в СМИ и социальные сети, достигнув 13-летней дочери блогера. Девочка долго не могла поверить в это, продолжая надеяться, что мама вернется и откроет дверь дома. Девочка считала, что все сообщения в интернете — это всего лишь уловки мошенников, пытающихся обмануть ее широкую аудиторию.

«Мам, скажи, что это розыгрыш… что потом ты приедешь к бабушке, заберешь меня, и мы будем праздновать мой день рождения», – написала дочь погибшей под одним из маминых видео.
Как сообщили близкие семьи, дочери погибшей в конце августа исполнится 14 лет. После возвращения матери они планировали вместе готовиться к празднованию. К сожалению, теперь родственники сосредоточены на организации похорон. Все это время девочка находится с бабушкой.
В Петербурге блогер Поднебесный заключён в СИЗО по делу о педофилии
В Петербурге блогер Поднебесный заключён в СИЗО по делу о педофилии
Блогерша давно стала популярна в социальных сетях. Хайлова в своем блоге делилась тем, как сильно изменилась ее жизнь после рождения дочери. Хотя никто не знал, кто отец ребенка, девушка воспитывала ее одна, не впадая в уныние. Благодаря этому Яна стала настоящим вдохновением для тысяч людей. Она также снимала юмористические ролики на темы повседневной жизни, которые впоследствии становились вирусными в социальных сетях.






Девушка не скрывала красивую жизнь, показывала тусовки и путешествия. В 2023-м она увеличила грудь, о чем поведала поклонникам. Хайлова работала с несколькими брендами, рекламировала магазины одежды и парфюмерии. Это и был основной источник ее дохода. По некоторым данным, брюнетка состояла в отношениях, но бойфренда не показывала.

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В Москве эскортницу избили клиенты, недовольные ценником за групповой секс
Mash: в отеле Москвы двое мужчин избили и угрожали пистолетом эскортнице
26 августа 2024, 19:47

Фото: istockphoto/M-Production

В отдел полиции обратилась 24-летняя жрица любви из Алтайского края. По словам девушки, её избили клиенты, недовольные высокой стоимостью интимных услуг.
Криминально-эротическая драма развернулась в отеле на улице Петровка, сообщает телеграм-канал Mash. Эскортница приехала по вызову к двум москвичам. За услуги девушка попросила 150 тысяч рублей, но клиенты сочли такой ценник сильно завышенным, заявив, что красная цена ей за ночь — двадцать косых. Оскорблённая в лучших чувствах проститутка толкнула одного из несговорчивых клиентов, за что получила удар ногой в грудь. Мужчины выставили её за дверь, решив пригласить кого-то ещё, посговорчивее.

Девушка почему-то не покинула отель, а принялась шляться по коридору. Затем она стала стучать в дверь к несостоявшимся клиентам. Ей не открыли, тогда вошедшая в раж эскортница принялась пинать дверь ногами. В итоге один из обитателей номера открыл дверь и ткнул ей в лицо пистолетом. Куртизанка вызвала правоохранителей. Эту ночь все трое провели вместе, но не в постели, а за решёткой в отделе полиции. В номере обнаружили баллоны с веселящим газом и травматический пистолет ТТ.

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Финские пограничники задержали прогулявшихся в РФ французов на обратном пути
26 августа 2024, 19:27

Фото: istockphoto/Sitikka

Французов, которые решили прогуляться в Россию, задержали на обратном пути финские пограничники, сообщает республиканская погранохрана.
«Вечером в субботу, 24 августа, в пограничный отряд Юго-Восточной Финляндии поступило сообщение о трех людях, идущих в сторону финской границы в Париккала (в Южной Карелии. — Прим. ред.)», — сказано в сообщении ведомства.
Пограничники добавили, что французы хотели посмотреть на птиц и природу, а знаки пограничной зоны проигнорировали. На российской территории они пробыли буквально несколько минут, однако при возвращении в Финляндию их арестовали. Проводится предварительное расследование.

Свою вину французы признали, за прогулку им грозит штраф.

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#мир
#финляндия
#франция
#россия
#пограничники
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Стало известно, сколько Дуров может провести под стражей
Прокуратура Парижа: Дуров может остаться под стражей до 28 августа
26 августа 2024, 19:05

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров может остаться под стражей до 28 августа, сообщает РИА Новости, ссылаясь на парижскую прокуратуру. Бизнесмена обвиняют в 12 преступлениях. Дело в отношении фигуранта открыли в начале июля этого года.
До этого французский президент Эммануэль Макрон писал в соцсетях, что дело в отношении предпринимателя не является политическим. Глава Франции подчеркнул, что Дурова арестовали в рамках расследования, а решение по нему должен выносить суд.

По информации TF1, Дурова взяли за отказ сотрудничать с силовиками, он обвиняется в соучастии в мошенничестве, сбыте наркотиков, сокрытии контента для педофилов и других деяниях. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.

К слову, в СМИ была информация, что Telegram могут заблокировать в Турции за контент, связанный с запрещенными веществами.

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