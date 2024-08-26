В Британии назвали арест Дурова самой жесткой мерой против руководства соцсетей в истории

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Арест основателя Telegram Павла Дурова стал самой жесткой мерой со стороны правительств против руководителей социальных сетей в истории. Об этом пишет британская газета Financial Times. Ни один другой глава соцсетей не попадал в подобную ситуацию, следует из заявления.
«Его задержание — самая радикальная национальная мера против какого-либо руководителя социальной сети на сегодняшний день», — говорится в сообщении.Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытию в аэропорт Парижа. Основателя Telegram обвиняют по 12 статьям, среди которых терроризм, мошенничество, сбыт наркотиков, отмывание денег и распространение педофильского контента. Павлу грозит до 20 лет лишению свободы.
По данным парижской прокуратуры, сейчас Дурова допрашивают в рамках расследования против неназванного лица в связи с подозрением в многочисленных преступлениях. Также российскому предпринимателю и программисту вменяют отказ от сотрудничества по поводу совершаемых с помощью Telegram финансовых махинаций и киберпреступлений.
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