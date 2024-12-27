Энергетик Харченко: отключения света на Украине будут следующие несколько лет

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Директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко предположил, что отключения света в стране продлятся еще следующие несколько лет. Об этом он заявил на телеканале «Киев-24».
«Но нормальной является ситуация, когда при температуре минус пять градусов и ниже у нас есть ограничения. У нас просто физически не осталось достаточного объема генерации в стране», — рассказал Харченко.
По словам эксперта, отключения продолжатся в стране даже в случае успешного восстановления энергетической инфраструктуры. Причиной этого являются ограничения в поставках. Они могут сокращаться при определенных погодных условиях или в случае низкого потребления электроэнергии.
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Иван Мусатов