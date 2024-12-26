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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в ноябре-декабре Киев получил от Японии 1,2 миллиарда долларов для реализации проектов в области социальной сферы, медицины и образования. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Украина, имеющая рекордный бюджетный дефицит в 43,9 миллиарда долларов на 2024 год, продолжает полагаться на помощь международных партнеров для удовлетворения значительной части своих финансовых потребностей.
Однако, как ранее подчеркивал глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей, международная поддержка будет постепенно уменьшаться, поэтому Киеву необходимо сосредоточиться на развитии внутренних ресурсов для достижения финансовой стабильности.
Ранее стало известно, что согласно опросу, проведенному компанией YouGov и опубликованному газетой Guardian, все больше жителей Западной Европы, особенно в южных регионах, выступают за мирное разрешение конфликта в Украине, даже если это подразумевает отказ от некоторых территорий в пользу России.
До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что долговые обязательства Украины будут возложены на США, поскольку сама Украина может прекратить свое существование.
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Однако, как ранее подчеркивал глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей, международная поддержка будет постепенно уменьшаться, поэтому Киеву необходимо сосредоточиться на развитии внутренних ресурсов для достижения финансовой стабильности.
Ранее стало известно, что согласно опросу, проведенному компанией YouGov и опубликованному газетой Guardian, все больше жителей Западной Европы, особенно в южных регионах, выступают за мирное разрешение конфликта в Украине, даже если это подразумевает отказ от некоторых территорий в пользу России.
До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что долговые обязательства Украины будут возложены на США, поскольку сама Украина может прекратить свое существование.
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Дарья Осипова