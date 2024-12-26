Все меньше европейцев выступают за поддержку Киева

Фото: istockphoto/ffikretow
Согласно опросу, проведенному компанией YouGov и опубликованному газетой Guardian, все больше жителей Западной Европы, особенно в южных регионах, выступают за мирное разрешение конфликта в Украине, даже если это подразумевает отказ от некоторых территорий в пользу России. Об этом пишет РИА Новости.
Опрос охватил респондентов из Великобритании, Франции, Германии, Дании, Швеции, Испании и Италии.
Результаты показали значительное снижение поддержки идеи «победы до конца» для Украины с февраля по декабрь 2024 года. Наиболее высокие показатели поддержки продолжения помощи Киеву остаются в Швеции (50%), Дании (40%) и Великобритании (36%). В то же время на юге Европы лишь 15% итальянцев, 23% французов и 25% испанцев поддерживают дальнейшую помощь Украине. В Германии этот показатель составляет 28%.
Тем не менее, количество тех, кто предпочитает мирное урегулирование конфликта, возросло во всех семи странах. Особенно высокие цифры наблюдаются в Италии (55%), Испании (46%), Франции (43%) и Германии (45%). В Швеции лишь 24% респондентов поддерживают идею мирного договора с возможным отказом от территорий.
Guardian отмечает, что причины изменения общественного мнения остаются неясными, однако возможно, это связано с угасанием интереса к конфликту и накопившейся усталостью от него.
Читайте также:
Взрыв прогремел в Сумах во время воздушной тревоги на Украине
На Украине ответили на дерзкий выпад в адрес России
Российские военные освободили населенный пункт Гигант в ДНР
Результаты показали значительное снижение поддержки идеи «победы до конца» для Украины с февраля по декабрь 2024 года. Наиболее высокие показатели поддержки продолжения помощи Киеву остаются в Швеции (50%), Дании (40%) и Великобритании (36%). В то же время на юге Европы лишь 15% итальянцев, 23% французов и 25% испанцев поддерживают дальнейшую помощь Украине. В Германии этот показатель составляет 28%.
Тем не менее, количество тех, кто предпочитает мирное урегулирование конфликта, возросло во всех семи странах. Особенно высокие цифры наблюдаются в Италии (55%), Испании (46%), Франции (43%) и Германии (45%). В Швеции лишь 24% респондентов поддерживают идею мирного договора с возможным отказом от территорий.
Guardian отмечает, что причины изменения общественного мнения остаются неясными, однако возможно, это связано с угасанием интереса к конфликту и накопившейся усталостью от него.
Читайте также:
Взрыв прогремел в Сумах во время воздушной тревоги на Украине
На Украине ответили на дерзкий выпад в адрес России
Российские военные освободили населенный пункт Гигант в ДНР
Дарья Осипова