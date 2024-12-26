Все меньше европейцев выступают за поддержку Киева

Согласно опросу, проведенному компанией YouGov и опубликованному газетой Guardian, все больше жителей Западной Европы, особенно в южных регионах, выступают за мирное разрешение конфликта в Украине, даже если это подразумевает отказ от некоторых территорий в пользу России. Об этом пишет РИА Новости.