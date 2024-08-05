В Израиле предложили идею превентивного удара по Ирану

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Израильские власти рассматривают возможность нанесения превентивного удара по Ирану, если станет ясно, что нападение со стороны арабской республики неизбежна, информирует газета The Times pf Israel.
Отмечается, что 4 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел совещание с руководителями спецслужб и вооруженных сил страны и подчеркнул, что подобные действия могут быть предприняты только в том случае, если разведка подтвердит, что Иран планирует нападение на еврейское государство.
Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани пообещал, что Исламская Республика предпримет жесткие действия против Израиля в связи с ликвидацией в Тегеране Исмаила Хании, политического руководителя палестинского движения ХАМАС.
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