США пригрозили Ирану разрывом отношений в случае атаки на Израиль

Фото: iStock/ivanmollov
Готовящийся удар Ирана по Израилю может негативно сказаться на будущем взаимодействии Тегерана с Вашингтоном. Об этом в ходе беседы с главами МИД G7 сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, слова которого приводит издание The Wall Street Journal.
Отмечается, что встреча Блинкена с министрами иностранных дел стран Группы семи состоялась 4 августа. В ходе дискуссии госсекретарь предупредил, что Иран может совершить атаку на Израиль в течение ближайших 24-48 часов. Однако он не уточнил, какие именно действия намерена предпринять иранская армия.
Если атака будет сопоставима по масштабу с той, которая произошла в Иране, то будущие контакты Тегерана с Вашингтоном окажутся на грани срыва.
Напомним, в апреле этого года Иран запустил свыше 300 беспилотников и ракет в сторону Израиля.
Напомним, что обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и командира ливанского движения «Хезболлах» Фуада Шокра.
Читайте также:
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Иран
Иран отказался смягчать реакцию на убийство главы политбюро ХАМАС
Израиль готовится к вероятной многодневной атаке Ирана и «Хезболлы»
Если атака будет сопоставима по масштабу с той, которая произошла в Иране, то будущие контакты Тегерана с Вашингтоном окажутся на грани срыва.
Напомним, в апреле этого года Иран запустил свыше 300 беспилотников и ракет в сторону Израиля.
Напомним, что обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и командира ливанского движения «Хезболлах» Фуада Шокра.
Читайте также:
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Иран
Иран отказался смягчать реакцию на убийство главы политбюро ХАМАС
Израиль готовится к вероятной многодневной атаке Ирана и «Хезболлы»
Анастасия Чинкова