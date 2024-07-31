Иран объявил последний ультиматум Западу по Палестине

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Иранский журналист Хасан Мафи поставил Западу ультиматум, связанный с Палестиной. Он сообщил, что это «последний шанс» для США.
Мафи в социальной сети X заявил, что у Запада остался последний шанс покинуть территорию Палестины. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее американская газета The New York Times сообщила, что Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.
Сегодня ХАМАС сообщил, что Исмаил Хания погиб в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, где он находился для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и подчеркнуло, что эта атака не останется без ответа.
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«Западные колонизаторы должны покинуть оккупированную Палестину. Это их последний шанс», — написал он.
Ранее американская газета The New York Times сообщила, что Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.
Сегодня ХАМАС сообщил, что Исмаил Хания погиб в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, где он находился для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и подчеркнуло, что эта атака не останется без ответа.
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Елена Перлова