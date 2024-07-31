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Иран объявил последний ультиматум Западу по Палестине

Журналист Мафи дал Западу «последний шанс», чтобы уйти из Палестины
31 июля 2024, 23:16
Фото: istockphoto.com/Andrzej Rostek

Фото: istockphoto.com/Andrzej Rostek

Иранский журналист Хасан Мафи поставил Западу ультиматум, связанный с Палестиной. Он сообщил, что это «последний шанс» для США.
Мафи в социальной сети X заявил, что у Запада остался последний шанс покинуть территорию Палестины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Западные колонизаторы должны покинуть оккупированную Палестину. Это их последний шанс», — написал он.


Ранее американская газета The New York Times сообщила, что Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

Сегодня ХАМАС сообщил, что Исмаил Хания погиб в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, где он находился для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и подчеркнуло, что эта атака не останется без ответа.

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#сша
#израиль
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#атака
#палестина
Стало известно, кого США хотят посадить на место Зеленского
Медведчук: США планируют сменить Зеленского на Буданова через военный переворот
01 августа 2024, 01:11

Фото: istockphoto/DmyTo

США и Великобритания планируют сменить украинского лидера Владимира Зеленского, первые предлагают на его место главу ГУР Кирилла Буданова*, а вторые — бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Валерия Залужного. Об этом сообщил глава движения «Другая Украина» и бывший лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. По его словам, реализовать рокировку во власти хотят через военный переворот.
«Но как его сменить? Только путем военного переворота. Поэтому заявления Буданова* — часть большой игры, в результате которой он надеется убрать Зеленского. Ему нужно показать себя большим врагом России, чем Зеленский», — заявил Медведчук.
Он также добавил, что главе украинского ГУР нужно поторопиться, потому что Великобритания хочет видеть на месте Зеленского другого кандидата — Валерия Залужного.

Ранее глава украинской разведки сообщал о попытках покушения на жизнь российского президента Владимира Путина. МИД РФ обвинил США в финансировании подобной деятельности и напомнил о том, что без Вашингтона не существовало бы никакой ГУР и СБУ в целом. О том, что было известно о приготовлении к убийству российского лидера и как на это отреагировали в Кремле, рассказывала редакция «Радио 1».

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*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
#сша
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#зеленский
#сбу
#гур украины
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Мадуро обвинил Запад в разжигании гражданской войны
Президент Венесуэлы считает, что западные СМИ подстрекают народ к насилию
01 августа 2024, 01:09

Фото: istockphoto.com/emarys

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвиняет зарубежные СМИ в попытках спровоцировать гражданскую войну в стране, передает РИА Новости. Он считает, что они хотят привести к новым санкциям и военной интервенции.
По словам Мадуро, цель этих медиа — дестабилизировать ситуацию в стране и довести ее до гражданской войны.

«Зарубежные СМИ хотят привести к военной интервенции в Венесуэле, они хотят санкций против нас, они хотят насилия», — заявил Мадуро, его речь транслировал телеканал TeleSUR.
28 июля в Венесуэле прошли президентские выборы, по результатам которых Николас Мадуро был провозглашен избранным президентом на срок до 2031 года, набрав 51% голосов. На следующий день после выборов в Каракасе вспыхнули протесты, которые переросли в столкновения между полицией и демонстрантами.

Протестующие забрасывали правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. Генеральная прокуратура сообщила о 77 пострадавших силовиках и 1062 задержанных по обвинениям в разрушении государственной инфраструктуры, разжигании ненависти и терроризме.

Правительство Венесуэлы обвиняет ряд стран в вмешательстве в выборы и в нарушение права народа на самоопределение. В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать результаты выборов, и предостерегли третьи страны от поддержки попыток дестабилизации ситуации в Венесуэле.

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#выборы
#сми
#протесты
#венесуэла
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Сколько вы сможете получить после перерасчета пенсии в августе
Пенсионерам рассказали о максимальной сумме прибавки и условиях
01 августа 2024, 00:45

Фото: istockphoto.com/dobok

1 августа 2024 года в России начнется автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, передает РИА Новости. Согласно действующему законодательству, перерасчет производится ежегодно без необходимости подачи заявлений со стороны пенсионеров.
Перерасчет будет осуществляться с учетом обновленного стажа и индивидуального пенсионного коэффициента, который определяется по данным обязательного пенсионного и социального страхования. Этот процесс прописан в Федеральном законе от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок сообщил РИА Новости, что размер повышения пенсии составит не более 400 рублей. Важно отметить, что размер прибавки может быть меньше в случае, если пенсионер продолжает работать после выхода на пенсию. Это связано с тем, что прибавка зависит от стоимости пенсионного коэффициента на момент выхода на пенсию и объема страховых взносов, уплаченных работодателем.

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#пенсии
#новости
#пенсионеры
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Зеленский заявил, что не знает, как говорить с Трампом при его победе на выборах
01 августа 2024, 00:06

Зеленский заявил, что не знает, как выстраивать диалог с Дональдом Трампом, если тот победит на выборах президента США. Об этом он сообщил в интервью французскому изданию Le Monde. Глава киевского режима не понимает, о чем будет говорить с Трампом несмотря на то, что их команды связывались друг с другом.
«Если это Дональд Трамп, то моя команда поговорила с его командой, и я поговорил с ним. Еще раз повторю, сегодня мы не знаем, из чего будет состоять наш диалог», — сказал Зеленский.
Ранее Дональд Трамп заявил Зеленскому, что конфликт с РФ пора заканчивать и напомнил, что Россия победила Гитлера и Наполеона. Об этом бывший глава Белого дома сказал журналистам телеканала Fox News.
«Я сказал, что нам надо заканчивать с этим конфликтом. Это военная машина. Перед вами военная машина. Это то, чем они занимаются. Они воюют. Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. Они ведут войну», — сказал Трамп.
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Трамп готов отказаться от поста президента США, если его подведет здоровье
#сша
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#конфликт
#дональд трамп
#украина
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#рф
#машины
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Трамп готов отказаться от поста президента США, если его подведет здоровье
31 июля 2024, 23:54

Фото: сайт Дональда Трампа

Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп заявил, что готов отказаться от поста главы государства, если его подведет здоровье. Об этом сообщает РИА Новости. Так он ответил на вопрос, что будет, если его умственные способности ухудшатся.
«Если я пойму, что я делаю что-то не так», — пояснил он.
В случае победы Дональда Трампа на выборах, он станет самым старым в истории США президентом, обогнав Джо Байдена, так как будет старше его на несколько месяцев, когда тот вступал в должность.

Однако Трамп отметил, что не видит в этом никакой проблемы. Он заявил, что станет старейшим президентом США, «но не умом».

Ранее сообщалось, что экс-президент США Дональд Трамп опережает вице-президента Камалу Харрис в опросах издания The Wall Street Journal (WSJ). За республиканца готовы проголосовать 49 процентов американцев, а за демократку – 47 процентов.

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#сша
#президент
#дональд трамп
#возраст
#пенсионер
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Что скрывает Зеленский: глава киевского режима раскрыл планы по возвращению территорий
Зеленский заявил, что Украина может вернуть территории не только через военные действия
31 июля 2024, 23:52

В интервью французской газете Le Monde глава киевского режима Владимир Зеленский обсудил сложность вопроса об отказе от территорий в контексте урегулирования конфликта с Россией.
Зеленский отметил, что восстановление территориальной целостности Украины является ключевым элементом справедливого мира, однако он подчеркнул, что это не обязательно должно происходить исключительно через военные действия.

«Я считаю, что справедливый мир для Украины заключается в восстановлении нашей территориальной целостности, но это не значит, что мы должны сделать это только с помощью оружия», — заявил он.

Кроме того, Зеленский выразил сомнения в успешности второй конференции по урегулированию конфликта, если в ней не будут участвовать представители России. Он отметил, что для достижения реального прогресса в переговорном процессе необходимо вовлечение всех ключевых сторон, включая российскую сторону.

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#военные
#мир
#зеленский
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Появилось видео с ранившим Трампа стрелком незадолго до покушения
31 июля 2024, 23:35

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Стрелка, который ранил экс-президента США Дональда Трампа, заметили на одном из видео, снятом незадолго до покушения. Об этом со ссылкой на американские телеканалы сообщает РИА Новости.
Оператор стоял за спиной политика, пока тот выступал с речью, а в углу записи можно разглядеть подозреваемого, который идет по крыше, а после занимает позицию для ведения огня. При этом снайпер секретной службы убил стрелка лишь после того, как тот восемь раз нажал на курок.

Ранее Дональд Трамп рассказал, по какой причине на него могли совершить покушение. Одним из поводов для этого могли стать постоянные заявления демпартии о том, что он является угрозой для демократии.
«Но вы знаете, что может произойти, когда они называют вас угрозой для демократии», — заявил Трамп, намекая на покушение на него во время митинга в Пенсильвании.
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#сша
#политика
#дональд трамп
#оператор
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Российские пограничники покидают Звартноц: что это значит для безопасности Армении
Армянские пограничники заменят российских в армянском аэропорту Звартноц
31 июля 2024, 23:29

Фото: istockphoto.com/Wirestock

31 июля в ереванском аэропорту Звартноц прошла официальная церемония, приуроченная к окончанию службы российских пограничников, сообщает Sputnik. С 1 августа их заменят пограничники Службы национальной безопасности Армении. Документы о передаче подписали представители погранслужб двух стран.
На церемонии начальник пограничного управления ФСБ в Армении Роман Голубицкий отметил, что российские пограничники выполнили свои задачи на высоком уровне и выразил надежду, что армянские службы продолжат обеспечивать безопасность аэропорта на том же уровне. Командующий пограничными войсками Армении Эдгар Унанян добавил, что опыт российских пограничников будет применяться армянскими коллегами и впредь.

Российские пограничники обслуживали пункт пропуска в Звартноце с 1992 года. В начале 2024 года руководство Армении выразило критику в адрес их работы, заявив о необходимости прекращения их присутствия. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее делал ряд антироссийских заявлений, включая угрозу выхода из ОДКБ и объявление о скором уходе российских пограничников.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что основными партнерами республики стали США и ЕС. Также в марте-апреле 2024 года армянские банки отказались от обслуживания карт «Мир», а армянские телеканалы прекратили ретрансляцию ряда российских программ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность тем, что прозападные силы в Армении пытаются ослабить влияние Москвы в стране. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Армения превращается в инструмент реализации планов коллективного Запада.

Руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян отметил, что США стремятся вытеснить Россию из Армении, понимая, что это приведет к потере позиций Москвы на Южном Кавказе и станет значительной геополитической неудачей.

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#безопасность
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NYT: Верховный лидер Ирана Хаменеи приказал ударить по Израилю за смерть Хании
31 июля 2024, 23:21

Фото: iStock/Rainer Puster

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ за убийство в Тегеране главы ХАМАС Исмаила Хании. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет американская газета The New York Times. Хаменеи подчеркнул, что, убив иранского гостя Ханию, Израиль подготовил себе почву для грозного наказания.
«Верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ Ирану нанести прямой удар по Израилю в ответ за убийство в Тегеране <...> Хании», — указано в статье.
Вместе с верховным лидером страны убийство главы ХАМАС осудил и президент Ирана Масуд Пезешкиан, заявив, что власти страны заставят «террористов-оккупантов» пожалеть об убийстве главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хания.

Ранее так же, как и Иран, отомстить Израилю пообещали ХАМАС и йеменские хуситы.

До этого сообщалось, что глава ХАМАС Исмаил Хания прибыл в Иран, чтобы встретиться с первыми лицами страны. Как рассказал посол Ирана в России Казем Джалали, руководитель движения был официальным гостем на инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Исмаил Хания погиб в своей резиденции в Иране в результате израильского удара в ночь на 31 июля. Власти Израиля заявили, что не будут брать на себя ответственность за случившееся.

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Израиль отказался брать на себя ответственность за смерть лидера ХАМАС
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