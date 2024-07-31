Иран объявил последний ультиматум Западу по Палестине

Зеленский заявил, что не знает, как выстраивать диалог с Дональдом Трампом, если тот победит на выборах президента США. Об этом он сообщил в интервью французскому изданию Le Monde. Глава киевского режима не понимает, о чем будет говорить с Трампом несмотря на то, что их команды связывались друг с другом.