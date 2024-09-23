Эрдоган: Американские санкции в сфере ОПК подрывают доверие Турции к Вашингтону

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Американские санкции, введённые против предприятий оборонной промышленности Турции, подрывают доверие Анкары к Вашингтону как к партнёру и союзнику по НАТО. Об этом во время своего визита в США заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, меры и ограничения в сфере оборонной промышленности, кроме того, что негативно сказываются на чувстве доверия, также санкции CAATSA и исключение Турции из программы F-35 противоречат самому духу Североатлантического альянса. Слова турецкого лидера передаёт информационное агентство Anadolu.
Причиной санкций США стало заключение Турцией контракта на поставку комплексов ПВО С-400. Американцы требовали отказаться от российских систем в пользу Patriot. После того, как Анкара не пошла на поводу у Вашингтона, Турцию исключили из программы поставок новейших истребителей F-35, а против руководителей турецкого оборонно-промышленного комплекса ввели санкции.
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