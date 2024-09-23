Эрдоган: Определённые круги не хотели, чтобы переговоры в Стамбуле достигли цели

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал виновных в срыве переговоров между Москвой и Киевом в 2022 году. По его словам, это были «определённые лобби», которые не были заинтересованы в мирном урегулировании украинского конфликта.
Слова турецкого лидера передаёт информационное агентство Anadolu. Эрдоган отметил, что именно эти круги своими действиями способствовали срыву переговоров в Стамбуле в 2022 году. Тем не менее, отметил он, Турция прилагала и будет прилагать все усилия, чтобы закончить войну и остановить разрушения и гибель людей.
Ранее о том же говорил спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш. Он подчеркивал, что в Стамбуле в 2022 году был шанс урегулировать проблему, но некоторые страны этого просто не захотели. По словам Куртулмуша, стороны тогда уже почти достигли соглашения по условиям «справедливого и сбалансированного мира», но переговоры были сорваны из-за вмешательства третьих стран.
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Александр Бойцов