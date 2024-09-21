Эрдоган заявил о готовности к встрече с президентом Сирии Асадом

Фото: сайт Кремля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности встретиться с главой Сирии Башаром Асадом. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции перед вылетом на Генассамблею ООН в США.
Он подчеркнул, что турецкая сторона уже заявляла о желании встретиться с Асадом для нормализации отношений между Анкарой и Дамаском. В настоящее время Эрдоган ожидает ответ от своего коллеги.
Турецкий лидер отметил, что с этой встречи начнётся новый эта сотрудничества между странами. Он добавил, что настало время завершить напряжённую ситуацию в Сирии.
Также Эрдоган добавил, что сирийские власти не идут на конфронтацию с оппозицией, что демонстрирует принятые шаги для поддержания устойчивого мира.
Читайте также:
Эрдоган приедет на саммит БРИКС в Казани
Эрдоган заявил о необходимости возвращения Крыма Украине
Посольство США в Анкаре прокомментировало желание Турции вступить в БРИКС
Турецкий лидер отметил, что с этой встречи начнётся новый эта сотрудничества между странами. Он добавил, что настало время завершить напряжённую ситуацию в Сирии.
Также Эрдоган добавил, что сирийские власти не идут на конфронтацию с оппозицией, что демонстрирует принятые шаги для поддержания устойчивого мира.
Читайте также:
Эрдоган приедет на саммит БРИКС в Казани
Эрдоган заявил о необходимости возвращения Крыма Украине
Посольство США в Анкаре прокомментировало желание Турции вступить в БРИКС
Анастасия Чинкова