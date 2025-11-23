Президент РФ Владимир Путин проведёт международные контакты и переговоры в Киргизии

23 ноября 2025, 15:01

Путин посетит Киргизию на саммите ОДКБ

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин на следующей неделе отправится в Киргизию, где примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своём Telegram-канале.