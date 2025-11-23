Президент РФ Владимир Путин проведёт международные контакты и переговоры в Киргизии
Президент России Владимир Путин на следующей неделе отправится в Киргизию, где примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своём Telegram-канале.
В рамках визита глава государства также планирует международные контакты и телефонные переговоры, а в графике значится встреча с участниками конгресса молодых ученых.
Пресс-служба Кремля ранее подтверждала планы Путина посетить Бишкек. Напомним, в сентябре на фоне введения Великобританией санкций против ряда киргизских компаний президент Киргизии Садыр Жапаров подчеркнул, что страна выполняет международные обязательства, но не может жертвовать интересами граждан и экономическим развитием, поэтому продолжит экономическое сотрудничество с Россией.
Читайте также: