Мишустин предсказал ШОС «очень хорошее будущее»

23 ноября 2025, 14:47

Мишустин рассказал о перспективах Шанхайской организации сотрудничества

Михаил Мишустин (Фото: www.kremlin.ru)

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о «очень хорошем будущем» Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), подчеркнув значимость расширения состава участников и сотрудничества с наблюдателями. Об этом сообщает Telegram-канал «Вести».