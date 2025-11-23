Мишустин предсказал ШОС «очень хорошее будущее»
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о «очень хорошем будущем» Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), подчеркнув значимость расширения состава участников и сотрудничества с наблюдателями. Об этом сообщает Telegram-канал «Вести».
По его словам, присоединение к организации множества стран-наблюдателей и желающих сотрудничать подтверждает перспективность ШОС.
Ранее спецпредставитель президента России сообщил, что страны ШОС достигли 62% показателей Целей устойчивого развития, тогда как в мировом масштабе этот показатель составляет 18%.
ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае, изначально в состав организации входили Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году к ним присоединились Пакистан и Индия, а Иран стал девятым членом 4 июля 2023 года, ранее находясь в статусе наблюдателя с 2005 года. Позднее вступление Ирана объясняется ограничениями из-за санкций ООН до 2016 года.
