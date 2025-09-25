Эрдоган бросил колкую шутку в адрес Макрона в США
На встрече в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позволил себе колкую шутку в адрес французского лидера Эммануэля Макрона. Инцидент произошёл во время короткой беседы между главами государств в присутствии переводчика, сообщил журналист Рагип Сойлу в соцсети X.
Эрдоган поинтересовался у Макрона, как у того идут дела. Французский президент ответил, что «всё хорошо». После этого турецкий лидер, повернувшись к переводчику, с улыбкой заметил: «Оказывается, бывают времена, когда у него всё хорошо».
Высказывание Эрдогана вызвало улыбки среди присутствующих, однако некоторые наблюдатели расценили его как тонкий намёк на политические и дипломатические трудности, с которыми в последние годы сталкивался Макрон как внутри Франции, так и на международной арене.
Напомним, что отношения между Турцией и Францией в последние годы были неоднозначными – стороны не раз обменивались жёсткими заявлениями по ряду международных вопросов, включая ситуацию в Восточном Средиземноморье, Ливии и НАТО.
