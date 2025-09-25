Эрдоган бросил колкую шутку в адрес Макрона в США

25 сентября 2025, 12:08

Реджеп Тайип Эрдоган (фото: kremlin.ru)

На встрече в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позволил себе колкую шутку в адрес французского лидера Эммануэля Макрона. Инцидент произошёл во время короткой беседы между главами государств в присутствии переводчика, сообщил журналист Рагип Сойлу в соцсети X.