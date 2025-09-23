Эрдоган дал оценку своим отношениям с Путиным

23 сентября 2025, 03:25

Эрдоган назвал свои отношения с Путиным хорошими с самой первой встречи

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал высокую оценку уровню своих отношений с российским лидером Владимиром Путиным. Своим мнением он поделился в ходе интервью с Fox News.





Эрдоган подчеркнул, что взаимопонимание между ним и президентом РФ возникло быстро.





«Наши отношения с Владимиром Путиным были хорошими с нашей первой встречи», — сказал Эрдоган.