Эрдоган дал оценку своим отношениям с Путиным

Эрдоган назвал свои отношения с Путиным хорошими с самой первой встречи
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал высокую оценку уровню своих отношений с российским лидером Владимиром Путиным. Своим мнением он поделился в ходе интервью с Fox News.



Эрдоган подчеркнул, что взаимопонимание между ним и президентом РФ возникло быстро.

«Наши отношения с Владимиром Путиным были хорошими с нашей первой встречи», — сказал Эрдоган.
В начале сентября «Радио 1» передавало, что во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае президент Турции обратился к пресс-секретарю российского лидера Дмитрию Пескову на турецком языке. Тот свободно поддержал диалог, поскольку владеет турецким в совершенстве.

Ранее глава МИД Великобритании Иветт Купер заявила, что действия России, в результате которых её истребители якобы нарушили воздушное пространство Эстонии, могут привести к прямому столкновению с НАТО.
Мария Моисеева

