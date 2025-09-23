Эрдоган дал оценку своим отношениям с Путиным
Эрдоган назвал свои отношения с Путиным хорошими с самой первой встречи
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал высокую оценку уровню своих отношений с российским лидером Владимиром Путиным. Своим мнением он поделился в ходе интервью с Fox News.
Эрдоган подчеркнул, что взаимопонимание между ним и президентом РФ возникло быстро.
«Наши отношения с Владимиром Путиным были хорошими с нашей первой встречи», — сказал Эрдоган.В начале сентября «Радио 1» передавало, что во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае президент Турции обратился к пресс-секретарю российского лидера Дмитрию Пескову на турецком языке. Тот свободно поддержал диалог, поскольку владеет турецким в совершенстве.
Ранее глава МИД Великобритании Иветт Купер заявила, что действия России, в результате которых её истребители якобы нарушили воздушное пространство Эстонии, могут привести к прямому столкновению с НАТО.