В Нью-Йорке полиция остановила автомобиль Макрона для проезда кортежа Трампа
В Нью-Йорке полиция, перекрывшая улицы для проезда кортежа президента США Дональда Трампа, остановила автомобиль французского лидера Эммануэля Макрона. Об этом сообщает телеканал BMFTV.
В социальных сетях распространились кадры, на которых президент Франции беседует с полицейским. Чтобы разрешить ситуацию, Макрон связался с Трампом по телефону.
«Представляете, я сейчас жду на улице, потому что для вас всё перекрыто», — сказал французский лидер.
Согласно информации источника, после нескольких минут ожидания улица освободилась, но только для пешеходов. Это заставило Макрона продолжить разговор с Трампом прямо на улице, пока он пытался добраться до французского посольства.