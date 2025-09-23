Достижения.рф

В Нью-Йорке полиция остановила автомобиль Макрона для проезда кортежа Трампа
Эммануэль Макрон (Фото: www.kremlin.ru)

В Нью-Йорке полиция, перекрывшая улицы для проезда кортежа президента США Дональда Трампа, остановила автомобиль французского лидера Эммануэля Макрона. Об этом сообщает телеканал BMFTV.



В социальных сетях распространились кадры, на которых президент Франции беседует с полицейским. Чтобы разрешить ситуацию, Макрон связался с Трампом по телефону.

«Представляете, я сейчас жду на улице, потому что для вас всё перекрыто», — сказал французский лидер.

Согласно информации источника, после нескольких минут ожидания улица освободилась, но только для пешеходов. Это заставило Макрона продолжить разговор с Трампом прямо на улице, пока он пытался добраться до французского посольства.
Екатерина Коршунова

