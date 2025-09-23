Достижения.рф

Эрдоган: ООН не справилась с защитой даже своих сотрудников в секторе Газа

Эрдоган обвинил ООН в неспособности защитить своих сотрудников в секторе Газа
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: РИА Новости / Владимир Смирнов)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что Организация Объединённых Наций оказалась неспособной обеспечить безопасность своих сотрудников в секторе Газа во время вооружённого конфликта. Трансляция выступления велась на официальном сайте ООН.



«ООН не смогла защитить даже своих сотрудников в секторе Газа», — подчеркнул турецкий лидер.
Кроме того, он обвинил Израиль в нападениях на журналистов, работающих в зоне боевых действий в Газе.
В тот же день, 23 сентября, в интервью телеканалу Fox News Эрдоган добавил, что, по его мнению, странам НАТО следовало бы брать пример с Турции в подходе к урегулированию конфликта на Украине.
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0