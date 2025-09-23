Эрдоган: ООН не справилась с защитой даже своих сотрудников в секторе Газа

23 сентября 2025, 22:01

Эрдоган обвинил ООН в неспособности защитить своих сотрудников в секторе Газа

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: РИА Новости / Владимир Смирнов)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что Организация Объединённых Наций оказалась неспособной обеспечить безопасность своих сотрудников в секторе Газа во время вооружённого конфликта. Трансляция выступления велась на официальном сайте ООН.







«ООН не смогла защитить даже своих сотрудников в секторе Газа», — подчеркнул турецкий лидер.